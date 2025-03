Gustavo Adrianzén: "Fiscal de la Nación condena al Ministerio Público al ostracismo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó la labor de Delia Espinoza, titular del Ministerio Público, por no participar en las mesas de trabajo en el Parlamento y lo consideró como una actitud intolerable.

"Lamento profundamente que la fiscal de la Nación esté condenando al Ministerio Público al ostracismo. Apartarse de las mesas de trabajo y de las presentaciones ante el Congreso, eso me parece intolerable y una conducta reñida con lo que debe ser la conducta del Fiscal de la Nación", sostuvo desde el Parlamento.

Adrianzén señaló que es importante para todo funcionario rendir cuentas ante el Parlamento. Además, aseguró que existe una comparsa que busca desestabilizar al gobierno.

"Hay una comparsa detrás de esto que hace un ejercicio de desestabilización permanente del gobierno como han visto que han perdido todos los beneficios que antes tenían como en instituciones que el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, ahora contratacan", expresó.

Por otro lado, Adrianzén también criticó los audios atribuidos a Patricia Muriano, exasistenta de Dina Boluarte, en los que se expone cómo la mandataria habría alterado su historia clínica para ocultar procedimientos estéticos. En su opinión señaló que no tienen credibilidad.

"No puedo dar fe ni credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa sin tener un origen, de manera anónima y en los que no se puede confiar. Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación no corresponde ir a la prensa, sino a las instancias jurisdiccionales", manifestó.

Presentan denuncia constitucional

La bancada de Renovación Popular presentó ayer una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta infracción a la Constitución, cohecho activo específico y encubrimiento personal.

En el documento, dirigido a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los congresistas de dicha bancada piden la inhabilitación de Espinoza por 10 años por un presunto intercambio de favores con el fiscal supremo Pablo Sánchez, a quien le habría ofrecido archivar una denuncia en su contra a cambio de que votara por ella para ser elegida titular del Ministerio Público.

Kira Alcarraz, parlamentaria de Podemos Perú, presentó también una denuncia constitucional a Delia Espinoza, por presunto abuso de autoridad, a raíz de la investigación a un grupo de congresistas por haber aprobado un proyecto de ley que permitió a los legisladores militares y policías retirados cobrar en simultáneo sueldo y pensión sin restricciones.

Estas denuncias se suman a la presentada por el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, así como a la que presentó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez contra la titular del Ministerio Público.