Gobierno Dina Boluarte: “Nuestros detractores están dolidos porque no son parte de este Gobierno”

Dina Boluarte se dirigió a sus detractores durante la llegada de la tuneladora Delia a la estación Parque Murillo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La presidenta Dina Boluarte ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas por el caso el ‘cofre’, investigación que se le sigue a la mandataria por haber presuntamente visitado en febrero de este año el condominio Mikonos, en Asia, donde un mes antes la Policía realizó un operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

En su discurso durante la llegada de la tuneladora Delia a la estación Parque Murillo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, en Breña, Dina Boluarte se dirigió a sus detractores. La mandataria señaló que sus críticos la atacan porque “están dolidos”. Sus declaraciones se dieron luego de presentar cifras alentadoras sobre el crecimiento económico del país en el 2024.

“Este año 2024 nos comprometimos a que sería el año de la recuperación económica y hoy, a pocos días de concluir el año, las cifras nos dan la razón. Según el reciente reporte del INEI, la economía peruana creció en 3,4 % en el mes de octubre y en los primeros 10 meses del año hemos registrado un crecimiento del 3 %. Nos dirigimos con paso firme hacia una expansión de 3.2 % para todo el año 2024. En estos primeros 8 meses hemos logrado tasas superiores al 5 %, regresando a niveles de crecimiento pre-pandemia”, expresó Boluarte.

“Estas cifras no son cuestión del azar ni rebotes como mezquinamente afirman nuestros detractores, que están dolidos porque no son parte de este Gobierno y no lo serán. Están dolidos porque no estamos dedicando el dinero de todos los peruanos en asuntos de consultorías o afines. Están dolidos porque cada sol de todos los peruanos lo invertimos en obras grandes como estas para beneficios de todos los peruanos. Un país no se administra con el azar o con rebotes, se administra con mirada política, con decisiones firmes y controlando en la línea del tiempo que las obras avancen”, acotó.

Asimismo, la gobernante señaló que durante este 2024, la inversión pública ha alcanzado los 47 mil millones de soles.

“Entre enero y noviembre de este año la inversión pública a nivel nacional alcanzó los 47 mil millones de soles. ¿En qué Gobierno se tuvo tantos millones de inversión pública? A los detractores, ¿eso es al azar? Creo que no, es trabajo y decisión”, finalizó.

Fiscal de la Nación citará a Dina Boluarta a declarar el 2 de enero

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reveló este domingo en el programa Punto final que ha citado a Dina Boluarte para que ofrezca su versión sobre el caso cofre para el próximo 2 de enero.

“El jueves temprano firmé la resolución fijando las fechas para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada. Para el 2 de enero será convocada precisamente por el tema de las agendas, los tres días de notificación previos y los feriados. Somos cuidadosos de los plazos”, expresó la titular del Ministerio Público.

La citación se produce luego que la jefa de Estado le pidiera a Espinoza que la llame a declarar en un mensaje a la Nación transmitido por señal abierta el pasado jueves 12 de diciembre.