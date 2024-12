Presidente de Comisión de Fiscalización: "Probablemente la casa de Mikonos fue igual que la de Sarratea"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, comparó los fines de la casa del jirón Sarratea, en Breña, con la casa del condominio Mikonos, en Asia, a donde llegó la Policía a buscar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

"Yo me ratifico en que esa es una de las hipótesis que tenemos acá, de que probablemente fue un Sarratea la casa de Mikonos", manifestó.

Estas declaraciones fueron hechas luego de culminar la sesión del grupo parlamentario que preside, a la cual no llegaron las personas citadas.

Como se recuerda, la casa de Sarratea, propiedad del empresario Alejandro Sánchez Sánchez, era usada por el expresidente Pedro Castillo, presuntamente para reuniones fuera de la agenda de Palacio de Gobierno con diversos personajes y funcionarios de gobierno.

"Estamos solicitando a diferentes entidades del Estado. No solamente (tenemos la dirección exacta de) la casa, sabemos con quien estuvo en el cofre (....). Todavía (no se va a saber). No va a ser que después vayan a desaparecer a la persona", agregó.

Juan Burgos pide facultades de comisión investigadora para seguir caso de operación de Dina Boluarte

Por otro lado, Juan Burgos ha pedido facultades de comisión investigadora para seguir el caso en torno a la cirugía de la presidenta Dina Boluarte a fin de esclarecer si es que dejó el cargo los días en los que se tenía que recuperar.

Se habían citado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez; al titular de Salud; y al médico que habría operado a la mandataria a la sesión de la Comisión de Fiscalización. Pero no llegaron.

Como se recuerda, según una investigación de la periodista Sonia Suyón, la jefa de Estado se ausentó de sus funciones por un espacio de 12 días, entre el 28 de junio y el 10 de julio del 2023.