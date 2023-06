Edward Málaga reconoció que "se le ha pasado a todos" que Rosa Gutiérrez trabajó en el Minsa en gestión de Kelly Portalatino

Congreso "Su curriculum y su trayectoria es más orientada a la gestión administrativa", aseguró Málaga

El congresista no agrupado Edward Málaga reconoció que "se le ha pasado a todos" el hecho de que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, haya tenido un cargo de confianza durante la gestión de Kelly Portalatino al frente del Minsa. No obstante, manifestó que el eje central de la carta en donde pide la renuncia de Gutiérrez no se debe a precisamente a ello, sino a que no cumple con los requisitos de solidez profesional e idoneidad para el cargo.

"Es un dato que se nos ha pasado a todos en el momento en que se nombró el gabinete y evaluamos los curriculums de los ministros. Esta ministra ha sido, efectivamente, directora por un mes durante la gestión de la señora Portalatino. Entonces, conociendo el historial del señor Castitllo, sobre todo en el sector salud, llama la atención que una funcionaria que viene de este régimen haya sido promovida al rango de ministra", dijo en Ampliación de Noticias.

"El núcleo de la carta se centra en la solidez profesional o la idoneidad específica. En resumen, lo que vemos en los primeros párrafos, las decisiones que toma y ha tomado la ministra indican que no está preparada: la decisión del comité de expertos, las medidas de prevención, el no haberle dado atención al tema del cambio climático, etcétera. Su curriculum y su trayectoria es más orientada a la gestión administrativa de establecimientos de salud. Pero en un tema tan urgente como la crisis sanitaria es necesario tener un conocimiento adicional", agregó.

Moción de interpelación

Por otro lado, Málaga explicó que presentó una carta directa a la ministra Gutiérrez porque ya hay una moción de interpelación impulsada por la congresista Sigrid Bazán que está reuniendo firmas en el Parlamento.

"Seguramente la ciudadanía se pregunta por qué no una interpelación y lo que tienen que saber es que ya hay una moción de interpelación iniciada por la congresista Sigrid Bazán, quien está recogiendo firmas en este momento. Yo ya la he suscrito, pero como estamos en semana de representación una interpelación se decidiría recién a partir del próximo jueves probablemente", aseveró el legislador no agrupado.

"La carta no es solo una opinión personal, sino una opinión técnica, científica y está sustentada al detalle justamente para que no se piense que se trata solamente de un asunto de control político. Yo creo que la salud de los peruanos está en juego, sobre todo luego del desastre que hemos vivido en la pandemia. Tenemos que tener una vara más alta para medir nuestro sistema de salud. La crisis es urgente, es alarmante. Cada vida perdida es un caso que debe ser visto con la mayor urgencia", finalizó.