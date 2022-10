Málaga-Trillo sobre nombramiento de Portalatino en el MINSA: “Es un mensaje político” | Fuente: RPP Noticias

El congresista Edward Málaga, califcó la desginación de Kelly Portalatino como un mensaje político ante la coyuntura de una tercera de moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Sostuvo que la medida "no tiene un sustento médico, técnico o científico".

"A mi me parece que es por la moción de vacancia y el temor de Palacio de Gobierno a que se pueda destituir al presidente Pedro Castillo. Nombrar a Kelly Portalatino significa un intento desesperado para recaptar o asegurar esos votos de la bancada de Perú Libre, que no está contenta con el presidente. Por razones ideológicas quizá van a apoyar al presidente, pero en la interna hay una fractura enorme", declaró en RPP TV.

"Nombrar a Kelly Portalatino no tiene un sustento médico, pero me parece muchísimo más potente de que es una maniobra política en donde el presidente ve sus días contados. No basta con ser médico para ser ministro de Salud", agregó el congresista en Todo se Sabe.

En esa línea, comentó que la cartera de Salud sigue ocupada por la facción cerronista —recordando a Hernán Condori y el saliente Jorge López—. "Eso nos consta desde los nombramientos anteriores, todo ha sido una entrega al señor Cerrón, qué lástima que Perú Libre venda sus votos por tan poco", criticó Málaga.

Sobre moción de vacancia

Respecto a llos votos para la tercera moción de vacancia presidencial, Edward Málaga (no agrupado) señaló que está yendo a paso lento, pero seguro. "Los votos no se tienen, se obtienen. En la moción de vacancia no hay una posición de ideología, todos son hechos objetivos. Con la denuncia [de Fiscalía] tenemos cuatro elementos".

"El ambiente del Legislativo va cambiando. Aquellos que dudaban están más seguros como mis colegas Susel [Paredes] y Flor [Pablo]. Aquellos que defendían ferreamente al presidente ya tienen grietas en sus argumentos. Yo insisto en que es un tema de paciencia, trabajar con estrategia porque es una bala muy preciosa", declaró en RPP TV.

En el marco de los cuestionamientos de desginaciones en cargos públicos, el parlamentario dijo que la moción de vacancia "es el mecanismo constitucionalmente más limpio y menos traumático al tema de la suspensión".

Sobre quienes defienden al gobierno, Málaga señaló que "están tomando una decisión errónea porque están anteponiendo sus fobias políticas".

"Hace rato hemos pasado el punto de no retorno, hay una resistencia de gente intelectualmente muy capaz, pero que tienen temor. Un buen sector de la izquierda y antifujimorismo temen a lo que pase después y se aferran a este mal menor. El presidente no puede culpar a la derecha, al imperialismo de su propia incapacidad", aseguró en RPP TV.