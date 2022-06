Las palabras del congresista se dieron durante las disculpas de Nano Guerra García | Fuente: Andina

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, llamó la atención este jueves en el pleno del Parlamento, luego de que expresara sus motivos para no ampliar la actual legislatura. Para el parlamentario no sería “justo” eso porque no tienen vacaciones de diciembre.



“Por la familia considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura, yo no sé bajo qué intereses”, expresó durante su intervención.

El Congreso de la República oficializó la ampliación de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022 hasta el próximo 8 de julio. El decreto fue suscrito por la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, aunque la bancada de Cambio Democrático criticó la medida en su momento.

Edwin Martínez continuó con su argumentación y sostuvo también que la efectividad no se verá si continuan extendiendo la legislatura una y otra vez.

“La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar y espero que todos estén de acuerdo con eso”, añadió el legislador.





Congresista @EdwinMartinezT6 pide no se amplíe la legislatura para que ellos puedan descansar. "Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre pasado, no es justo", expresó ante el pleno @RPPNoticias pic.twitter.com/TVCBAsMR5a — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) June 30, 2022

Sus declaraciones se dieron luego de las disculpas que ofreció el congresista Nano Guerra García en el Parlamento tras ser captado en la playa mientras participaba de una sesión congresal.

Nano Guerra se disculpa

El congresista Hernando Guerra García reapareció en el pleno del Congreso para expresar sus disculpas por estar en la playa así como las declaraciones que ofreció en RPP en las que dijo que "lamentablemente tenía que trabajar".

"Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo. Quisiera hacer unas reflexiones, no a modo de defensa, porque eso lo haré en la Comisión de Ética, ante la que yo mismo solicito que vea mi caso. Al igual que muchas personas, busqué un espacio para estar con mi familia (...)", dijo al inicio de su intervención.

"Cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo: estar con mi hija, que veo muy poco desde que viajó a estudiar fuera, atender mis temas como vocero, cumplir mis funciones como congresista y me equivoqué. Uno no puede hacer todo a la vez y eso por eso que pido disculpas a ustedes, mis colegas, y a todos los peruanos", continuó.