Edwin Martínez presentó denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en evento de Fuerza Popular

El legislador Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, por el uso de una cámara institucional del Parlamento Nacional en un evento de Fuerza Popular en la ciudad de Trujillo, el último 30 de octubre, donde la lideresa de este partido político, Keiko Fujimori, anunció su precandidatura presidencial.



En dicho documento, el legislador demanda que se inicie una investigación a Rospigliosi a fin de que se aplique la sanción que corresponde incluyendo la suspensión de sus funciones y la destitución de su condición de presidente del Congreso de la Republica al atribuirle una presunta infracción a la constitución política de Perú, infracción a la ley orgánica del Congreso y el presunto uso ilegal de bienes del estado a raíz de este caso.



Martínez también demanda que se remita los actuados al Ministerio Público para que inicie la investigación fiscal correspondiente.



El parlamentario sostiene que “la gravedad de los hechos expuestos que comprometen no solo la legalidad del denunciado sino la legitimidad misma de las instituciones democráticas exige una respuesta firme y ejemplar del sistema de justicia constitucional, el uso de recursos públicos para fines partidarios representa una de las formas más graves de corrupción y abuso de poder y no puede quedar impune en un estado de derecho”.



Esta denuncia constitucional fue interpuesta este lunes 10 de noviembre ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la Republica para que se proceda con el trámite respectivo.