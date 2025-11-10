JEE Pacasmayo pide descargo al trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El JEE también le solicitó los descargos a Jaime Abensur, quien estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso ante la ausencia de Giovanni Forno.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó los descargos de DanielLuza Amésquita, identificado como el trabajador que utilizó una videocámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori, precandidata presidencial de Fuerza Popular, realizado en Trujillo, el pasado 30 de octubre.

Además, también se le solicitaron sus descargos a Jaime Abensur Pinasco, funcionario del Parlamento que asumió la Oficialía Mayor durante las vacaciones de Giovanni Forno Flórez. En su reemplazo, el cargo fue asumido “desde las 3:00 p.m. del 23 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025”, según el Memorando N.º 106-2025-2026-OM-CR.

Ambos son investigados por presunta infracción al principio de neutralidad estatal durante el proceso de Elecciones Generales 2026.