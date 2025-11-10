Últimas Noticias
JEE Pacasmayo pide descargo al trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Catalina Quinto

por Catalina Quinto

El JEE también le solicitó los descargos a Jaime Abensur, quien estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso ante la ausencia de Giovanni Forno.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó los descargos de DanielLuza Amésquita, identificado como el trabajador que utilizó una videocámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori, precandidata presidencial de Fuerza Popular, realizado en Trujillo, el pasado 30 de octubre. 

Además, también se le solicitaron sus descargos a Jaime Abensur Pinasco, funcionario del Parlamento que asumió la Oficialía Mayor durante las vacaciones de Giovanni Forno Flórez. En su reemplazo, el cargo fue asumido “desde las 3:00 p.m. del 23 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025”, según el Memorando N.º 106-2025-2026-OM-CR.

Ambos son investigados por presunta infracción al principio de neutralidad estatal durante el proceso de Elecciones Generales 2026.


En la resolución, el organismo electoral ordena a los implicados generar su casilla electrónica en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), requisito indispensable para recibir notificaciones oficiales. “En caso de no cumplir con lo ordenado, se tendrán válidamente notificadas las posteriores resoluciones a través de la publicación en el panel del JEE y en el portal institucional del JNE”, se precisa el documento.

Asimismo, por única vez, el JEE dispuso que la notificación a Luza Amésquita se realice “en su domicilio real, debido a que ya no labora en el Congreso de la República”, mientras que la de Abensur Pinasco se cursará “a través de la mesa de partes virtual del Congreso”

