Martínez sobre denuncia contra Jerí por presunta violación: "Los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto"

El congresista no agrupado Edwin Martínez tuvo unas cuestionadas declaraciones sobre la denuncia por violación que realizó una mujer contra el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, y otra persona más, indentificada como Marco Antonio Cardoza Hurtado.

El hecho habría ocurrido el pasado 29 de diciembre durante una reunión social que tuvo lugar en una vivienda en Canta.

“Según los informes de la prensa y todo lo demás, de la señorita que ha hecho la denuncia, bueno que no es tan señorita, tiene 31 años, definitivamente sería un acto totalmente aberrante”, indicó Martínez durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP.

No obstante, en otro momento de sus afirmaciones, el legislador sostuvo que “los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto” y no sucedan “este tipo de situaciones”.

“Y la señorita también ha debido controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro y pueden suceder actos como este que son una supuesta violación”, mencionó.

Por último, refirió que “si nuestro amigo congresista ha cometido ese delito”, definitivamente “tiene que ser sancionado”.

Edwin Martínez se refirió sobre la denuncia de violación contra José Jerí | Fuente: RPP

Somos Perú suspende militancia de congresista José Jerí, tras denuncia por violación sexual

El partido Somos Perú suspendió la militancia del congresista José Jerí, quien ha sido denunciado de violación por una mujer, mientras duren las investigaciones del hecho en el que el parlamentario ya ha rechazado haber participado.

Mediante un comunicado, la agrupación política informó que tomaron conocimiento de estos hechos que involucran a José Jerí, por lo que exigieron al Ministerio Público la celeridad del caso a las investigaciones.

“Informamos que el congresista Enrique Jerí queda suspendido de su militancia partidaria hasta que duren las investigaciones”, indicaron.

Asimismo, expresaron su solidaridad con la víctima y dijeron esperar que las autoridades den con el paradero del responsable de este hecho.

Previamente, el parlamentario emitió un comunicado en el que dio detalles de la denuncia y descartó tener alguna responsabilidad. Según comentó, el 29 de diciembre de 2024 participó de una reunión social de fin de año con amigos y conocidos, encuentro en el que una de las asistentes denunció haber sufrido un ataque contra su libertad sexual.