Edwin Martínez, legislador de la bancada de Acción Popular. | Fuente: RPP

El congresista de Acción Popular Edwin Martínez, cuyo despacho y vivienda fueron allanados por la Fiscalía como parte del caso 'Los niños', señaló que es “el más interesado” en que el Ministerio Público “resuelva” el caso.



“El que nada debe, nada teme”, dijo en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV, al tiempo que indicó que se someterá a cualquier investigación del organismo público.



El legislador explicó que personal que se encargó de llevar a cabo la diligencia fiscal en su oficina se llevó “un solo equipo” y que en su vivienda de Arequipa “han buscado todas las habitaciones” y “no han encontrado nada”.



Edwin Martínez aseguró no temer ir a prisión preventiva y que llegará el momento en que “se va a demostrar” que él no tiene “nada que ver con este grupo supuestamente corrupto”. “Tienen miedo aquellos que han cometido algo irregular. Yo no cometido nada”, remarcó.



Sigue "creyendo" en la inocencia de 'Los niños'

Según la Fiscalía, unos 18 legisladores denominados 'Los niños' habrían buscado beneficiarse con el direccionamiento de obras públicas y designación de cargos a cambio de votar en contra del entonces presidente Pedro Castillo.



Según Edwin Martínez, solo ha visitado Palacio de Gobierno “cinco o seis veces” y que en esas ocasiones estuvo acompañado de autoridades. “Y la comunicación que he tenido con el presidente está en mi celular. En ningún momento, he borrado los mensajes del presidente”, sostuvo.



El congresista expresó, además, que cree en la inocencia de sus colegas involucrados en este caso. “Nosotros no hemos puesto a ningún ministro. Acción Popular no ha tenido representantes dentro del Gabinete de Pedro Castillo”, añadió.