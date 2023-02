El constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que la sola pregunta sobre una asamblea constityente puede significar una "presión" para ir por ese camino | Fuente: Andina

El Congreso de la República agendó hoy, jueves, por segundo día consecutivo, el debate sobre el adelanto de elecciones generales para este año.

En la sesión que se realizará esta tarde, se abordarán dos proyectos en minoría de la Comisión de Constitución: el que impulsa el congresista Jaime Quito, y el del parlamentario Alejandro Cavero; además del proyecto del Ejecutivo al respecto.

Ante ello, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, en diálogo con RPP Noticias, señaló que la Constitución puede ser cambiada "parcial o totalmente" por el próximo Parlamento sin necesidad de un "cuerpo paralelo" como lo sería una asamblea constituyente.

"La Constitución, como toda obra humana y política, es un texto inacabado y puede mejorarse. Creo que el próximo Congreso que se elija, que tiene facultades de poder constituido y constituyente, puede debatir y cambiar la Constitución de manera parcial o total, como lo consideren a bien los futuros congresistas", explicó.

"No es necesario crear un cuerpo paralelo, con remuneraciones y gastos, que debatan un borrón y cuenta nueva en estructura del Estado, que es una nueva Constitución", agregó.

Proceso de "consenso" para salir de la crisis

Respecto a la actual situación del adelanto de elecciones para el 2023 en el Parlamento, Rospigliosi consideró que una "salida" podría ser que se desagregue en párrafos el proyecto en minoría del congresista Jaime Quito, de modo que se vote por separado el adelanto de elecciones para el 2023 y la consulta para una Asamblea Constituyente.

"Primero, que se debata el adelanto de elecciones para octubre del 2023, podría ser un texto de consenso. Una vez que se vote ese párrafo y llegue a los 66 votos, que se pregunte lo del referéndum. Estoy seguro que no prosperaría, no tendría la votación. Pero si se desglosa el texto, sería una manera de destrabar este problema en que nos hemos metido", explicó.

En ese sentido, reiteró que la "versión primigenia" del proyecto en minoría podría "cambiarse" para llegar a un texto de consenso.

"La versión primigenia del debate en minoría puede ser cambiada. A mí no me agrada esa versión primigenia porque habla de consultar a un referéndum si la ciudadanía desea o no una Asamblea Constituyente", señaló.

Sobre ello, consideró que la sola formulación de la pregunta a la ciudadanía respecto a la asamblea constituyente es "peligroso" porque podría usarse como un motivo para "ir en esa dirección".

"Pero esa pregunta es muy peligrosa porque un referéndum no es una encuestadora. Si la respuesta fuera afirmativa, eso va a presionar y obligar a que vayamos en ese camino (...) El pueblo es el soberano, pero hay que educar al soberano. No se le puede lanzar alegremente preguntas por doquier", indicó.