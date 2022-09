"El nuevo presidente del Congreso no puede permitir una destitución tal como le ocurrió a Camones", afirma Alejandro Rospigliosi

Alejandro Rospigliosi señaló que la destitución de Lady Camones pudo haber sido un complot | Fuente: Andina

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, ex jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Congreso, en diálogo con RPP Noticias, se refirió a la elección del nuevo presidente del Congreso que se realizará hoy en el pleno. Al respecto, señaló que el nuevo titular del Parlamento no puede permitir que se le destituya de la forma como ocurrió con Lady Camones.

"El nuevo presidente del Congreso no puede permitir (...) que pasen por encima de él en los temas que se ven en la agenda del pleno. Es insólito, como la presidenta Camones ha dicho en los medios de comunicación, que ella se enteró de su moción de vacancia por la televisión y no porque le informó el oficial mayor del Parlamento. Eso es insólito", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que "se tomen los tiempos necesarios" para evaluar una moción de interpelación o censura contra un ministro de Estado, pero no haya sucedido lo mismo con la moción de censura de la expresidenta del Parlamento que "se vio minutos después de que fue presentada por mesa de partes".

"Acá hay dos cosas: o hay una torpeza o negligencia o hubo un complot o conspiración. Sea una u otra, el presidente que sea elegido el día de hoy no puede permitir que le pasen por encima. El presidente del Congreso es el que dirige el debate y, si él no está presente, no puede verse un tema en el pleno si es que él no lo autorizó. No puede enterarse por televisión", sostuvo.

"El presidente del Congreso podría ser el próximo presidente de transición"

Por otro lado, Rospigliosi señaló otras características y acciones inmediatas que, a su parecer, debería reunir y ejecutar el nuevo presidente del Congreso.

"Debe ser un presidente que lidere, un presidente con carácter, que no solo sea honesto, sino que también lo parezca. La doctrina de las apariencias es muy importante (...) Además, apenas sea elegido, debe presentar su solicitud de licencia del partido político al que pertenece porque el presidente del Congreso se debe a los 130 congresistas (...) Eso debe tenerlo claro para no cometer el error de su antecesora", explicó.

Asimismo, el constitucionalista consideró que es importante que el titular del Congreso considere la baja aprobación ciudadana que, actualmente, tiene ese poder del Estado.

"Otro tema importante es saber que recibe un Congreso con una aceptación ciudadana muy baja y que tiene que cuidar mucho las formas para revertir esas cifras tan bajas. Mas aun si viene una tercera moción de vacancia", refirió.

Respecto a la vacancia, Rospigliosi señaló que el nuevo presidente del Congreso "podría ser el presidente de transición", ya que, según sostuvo, es muy probable que se alcancen los 87 votos necesarias para destituir al presidente Pedro Castillo.

"Hay un presidente de la República con 6 investigaciones de la Fiscalía, cuya tesis es que lidera una organización criminal. Son cargos muy fuertes que podrían hacernos pensar que se puede llegar a los 87 votos para la vacancia", afirmó.

















