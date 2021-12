Carlos Gallardo, ministro de Educación. | Fuente: Andina

El pleno del Congreso sesionará la mañana de este martes para debatir la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por los nombramientos cuestionados en la cartera que lidera y la filtración de la prueba de nombramiento docente.



De acuerdo a la convocatoria hecha por el encargado de la Oficial Mayor del Congreso, Javier Ángeles Illmann, la moción será el único tema de agenda. “Por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del pleno que se realizará el martes 21 de diciembre de 2021, a las 11:00 a.m.”, dice el documento enviado a los congresistas.

Los congresistas podrán asistir, según la citación, presencialmente al Hemiciclo de Sesiones o, virtualmente, en la plataforma de sesiones del Congreso.

"No tengo porque renunciar"

Carlos Gallardo declaró en la víspera que respetará la decisión del Congreso, aunque insistió en que no tiene por qué renunciar, al rechazar su responsabilidad en la supuesta filtración de un examen nacional a docentes.



"En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla", declaró Gallardo en conferencia de prensa.



El ministro de Educación se enfrenta a su eventual censura después de que se revelara el contenido de un documento de fiscalía en el que un testigo protegido afirmó que su hija, Ynés Gallardo obtuvo la prueba docente para filtrarla a maestros con el apoyo de la congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez.



"Esto no tiene sustento, la denuncia de la venta de pruebas es tan grave...pero basta el dicho de un testigo, sin un proceso de investigación, y se concluye que el ministro y su hija deben ir presos. ¡Que nos investiguen!", expresó Gallardo.



Acusa al Sutep

El ministro agregó que los procesos de interpelación y censura realizados por el Congreso contra él y otros ministros del presidente Pedro Castillo sólo distraen porque tienen que invertir tiempo y energías en responder los cuestionamientos.



Gallardo añadió que "hay gente que inventa historias y patrañas con mucha creatividad" y que, en este caso, se ha sumado el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), con el que se encuentra enfrentado el mandatario, maestro de profesión, y varios de sus colaboradores más cercanos.



"No es un sindicato, es una isla mercenaria, de gente corrompida hasta el tuétano, eso es Patria Roja (como se conoce al Partido Comunista del Perú y de influencia en ese sindicato). Esas siglas del Sutep que nos enorgullecían antes en los años 70, ahora nos avergüenzan", afirmó Gallardo.



