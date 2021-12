Carlos Gallardo, ministro de Educación | Fuente: Minedu

El titular del Ministerio de Educación, Carlos Gallardo, se pronunció sobre el debate que se dará mañana martes en el Congreso para ver si se aprueba o no su censura tras la filtración de la prueba de nombramiento docente.

"Sea cual sea la decisión del día de mañana, nosotros vamos a proseguir en esta cuestión de trabajar por la educación nacional y por los niños. Ocho millones de escolares van a estar el primero de marzo acudiendo a las escuelas acompañados por miles de padres de familia, una inmensa movilización social", dijo a la prensa.

Sostuvo que quienes buscan su salida del portafolio son "quienes quieren mantener privilegios y gollerías" y una influencia negativa dentro del Ministerio de Educación.

En ese sentido, señaló directamente al Sutep de Patria Roja que, aseguró, "ya no es in sindicato, es una isla mercenaria". "No les interesa defender a los maestros, a la educación, solo sus intereses económicos, afincados en la derrama magisterial, que nosotros queremos democratizar", añadió.

"La situación de la derrama no la vamos a permitir más. Eso es lo que temen, por eso se unen al coro de la derecha hace años, oponiéndose a las justas luchas del magisterio nacional", aseveró.

Sobre la Sunedu

Gallardo sostuvo que se está tergiversando su posición en torno al rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en la educación universitaria.

"Sunedu manifestó que iba a sancionar a los empresarios de la educación, y no se iba a afectar en nada a los estudiantes de universidades no licenciadas; sin embargo, hay una serie de quejas y denuncias. Como toda organización, tiene que repensarse, redefinirse, mejorarse. Decir esto no significa volver atrás en la historia y estar a favor de la ANR (Asamblea Nacional de Rectores)", dijo.

"Estamos por calidad de la educación superior, estamos por la vigencia de la Sunedu, pero de una manera mejor, que respete la autonomía, que atienda las quejas y denuncias que se están haciendo en las diversas universidades", agregó.





