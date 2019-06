Pleno del Congreso | Fuente: Andina

De manera imprevista el presidente del Congreso anunció que el Pleno se realizará esta semana el viernes y no el jueves como suele ser. Daniel Salaverry confirmó que la sesión estará destinada a la situación de la Agricultura y la Ganadería, tal y como venían reclamando gremios agropecuarios y representantes de juntas de regantes. Hace tiempo que la Agricultura ha dejado de ser la actividad económica más importante desde el punto de vista de la riqueza producida, aunque sigue siendo la que más empleo genera, sobre todo en sectores poco poblados en los que son elevadas las tasas de pobreza.

Una muestra de la rapidez de los cambios que ha conocido el sector agrario es la aparición de plantas que no existían en nuestro país hace pocos años, algunas de las cuales se destinan principalmente a la exportación. El caso más emblemático es el del arándano, puesto que nuestro país ha pasado de no producir nada a figurar entre los principales exportadores, en particular al vasto mercado chino.

Otro caso de éxito es el café. Planta originaria del norte de África y del Medio Oriente, introducida en Europa en el siglo XVII, el café ha desplazado a la papa en la cantidad de hectáreas consagradas a su cultivo, sobre todo en regiones de la selva. Pero el éxito real de la agro-exportación no debe impedir la definición de una política destinada al consumo interno y la alimentación saludable. El viernes veremos si el tema agrario puede ser abordado sin sesgos ideológicos sectarios y si los Congresistas son capaces de mostrar el mismo ardor que ponen con frecuencia en querellas estériles.

Desde ya, la postergación de la fecha del Pleno ha causado dudas y suspicacias. ¿No será que Daniel Salaverry espera que el juzgado trujillano se pronuncie sobre el recurso de amparo presentado para desvirtuar la denuncia formulada contra él en la Comisión de Ética? Esperamos que no, porque los campesinos y ganaderos de nuestro país no merecen ser rehenes de la voluntad de destruir a un adversario ni de recurrir a la Justicia para ganar tiempo y asegurarse la impunidad.

Frente al Gulliain-Barré

Necesitamos que el Ejecutivo muestre constancia y habilidad para obtener reformas de fondo, que a falta de gestión y obras, constituyan su legado. El caso más urgente es el desafío sanitario planteado por la multiplicación de personas afectadas por el síndrome Guillain Barré. Se trata de una dolencia identificada durante la primera guerra mundial por los médicos franceses Georges Guillain y Jean Barré, que puede ser mortal por asfixia si no se interviene a tiempo.

El Ministerio de Salud tiene que mejorar sus campañas de comunicación para que la población sepa tomar actitudes preventivas como el lavado de manos y acudir a servicios médicos desde que se produzcan los primeros síntomas, como el cosquilleo en piernas o brazos.

Tensión en Hong Kong

La política no es solo gestión. También es la defensa de valores fundamentales como la libertad y el derecho a la Justicia independiente. Eso es lo que ha llevado a cientos de miles de ciudadanos a protestar en el territorio especial chino de Hong Kong.

Se trata de una de las entidades políticas con más alto nivel de vida del mundo, que fue colonia británica hasta 1997. Ha bastado que se plantee la extradición judicial de hongkoneses al otro lado de la frontera para que se active masivamente la exigencia de libertad. Como sabemos, en China existe la pena de muerte y no hay garantías de jueces que sean independientes del partido único.

