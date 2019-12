Mariella Zanetti y Luis Herrera, candidatos al Congreso. | Fuente: RPP Noticias

Los candidatos Luis Herrera de Todos por el Perú y Mariella Zanetti de Vamos Perú plantearon este martes sus propuestas para las próximas elecciones del 2020. Mariella Zanetti, artista y comunicadora social que postula al Congreso, propuso un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas para implementar un servicio militar obligatorio para delincuentes.

“A todas las personas que tengan penas menores de cuatro años deberán ser recluidos en un centro para servicio militar. Tendrán dos años de servicio militar obligatorio y se les va a enseñar disciplina, civismo, identidad nacional y carreras técnicas para darles oportunidad de vida”, dijo la candidata.

En otro momento, Zanetti propuso una mayor agilización en los juicios por alimentos. “La idea es ir de frente al proceso ejecutor. Si ya tienes una sentencia del juez, un estado de cuenta donde por tres meses no te han pasado ni un sol, directamente se va preso en 72 horas. Adicionalmente vas a tener una reparación civil para el menor”, precisó.

La candidata reconoció que ha recibido diversos comentarios por ser artista y haber participado en programas cómicos. Pidió que no la juzguen antes de conocer sus propuestas. “No podemos minimizar ni estigmatizar a las personas debemos aprender a ser tolerantes. Antes de juzgar escuchemos propuestas, conozcamos la hoja de vida. Yo he trabajado en una municipalidad y he salido con las manos limpias sin ninguna denuncia”, agregó.

El candidato al Congreso, Luis Herrera, propone una reforma de justicia. Candidato al Congreso por Todos por el Perú, Luis Herrera.

El candidato por el partido Todos por el Perú, Luis Herrera, dijo que es necesario una reforma de justicia más eficaz donde se proteja más al ciudadano que al delincuente. “Proponemos un proyecto de ley para cambiar el proceso de flagrancia. El delincuente sale muy rápido de la comisaría porque no hay un sistema acumulativo”, señaló.

“Entonces la modificación legal del proceso de flagrancia pasa por disponer la acumulación a partir de una base de datos para que ya no sea por la cuantía sino por hechos acumulativos”, agregó.

De otro lado, el candidato propuso reforzar la capacidad de investigación de la Policía Nacional y así pueda recuperar el respeto de la sociedad. “El órgano especializado es la Policía a quien tenemos que devolverle la capacidad investigatoria. La investigación criminal es una especialidad. Antes de la unificación de la Policía, la policía de investigaciones era la encargada de la investigación criminal”, indicó.