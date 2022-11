El exmagistrado Eloy Espinoza expresó sus comentarios con respecto a la cuestión de confianza | Fuente: Andina

Eloy Espinoza Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional, analizó la reciente cuestión de confianza presentada por el Gobierno ante el Parlamento para que aprueben la iniciativa que busca derogar la Ley 31399, norma referida a restricciones respecto a la convocatoria a referéndum. En ese sentido, consideró que el Ejecutivo pretende recuperar algunos espacios que le recortaron, pero no eligieron el mejor caso para plantearlo.

"Presentan una cuestión de confianza sobre un asunto muy discutible, que es si puede entrarse a cambiar la ley dictada recientemente para regular el ejercicio del referéndum. Por eso, creo que no está mal que el presidente del Consejo de Ministros presente este mecanismo y trate de recuperar alguno de los espacios que indebidamente, creo yo, se les ha recortado, pero no creo que hayan escogido el mejor caso", explicó en la Rotativa del aire - noche de RPP.

Eloy Espinoza señaló también que el Congreso no puede alargar mucho la discusión de la cuestión de confianza, indicando que la Mesa Directiva tiene un importante caso.

"Las propuestas de cuestión de confianza se tienen que discutir en la misma sesión, por eso esta no termina, la suspenden, pero no la cortan. O en la sesión siguiente, no lo pueden alargar más de la próxima semana y tenemos ahí la posibilidad de un enfrentamiento entre lo que pueda resolver el Congreso y el TC", advirtió el exmagistrado.

Por otro lado, indicó que hablar de improcedencia es para evitar el riesgo de la denegatoria de una cuestión de confianza, que a la postre es el hecho de no agotar la "bala de plata".

Aníbal Torres planteó cuestión de confianza

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, llegó junto a los ministros de Estado al Congreso de la República y presentó el pasado jueves una cuestión de confianza a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

"El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que deroga la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano", dijo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, la 31399, es una ley ordinaria, no constitucional. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha derogado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas", agregó.