Óscar Urviola: "Aníbal Torres cree que el Congreso y la aprobación de una ley se asimila a una máquina de hacer salchichas"

Óscar Urviola | Fuente: RPP

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola señaló que la cuestión de confianza presentada por el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, tal como está planteada, podría considerarse como autoritaria. Asimismo, precisó que el titular de la PCM cree que las leyes se aprueban mediante un proceso similar al funcionamiento de "una máquina de hacer salchichas".

"¿Qué pretende el señor Aníbal Torres? Que presentando un proyecto de ley, con el solo hecho de presentarlo bajo cuestión de confianza significa la aprobación directa de esta ley. Y ha dicho que si la rehusan o cualquier otro término la va a considerar como denegada. Él cree que el Congreso de la República y el proceso de aprobación de una ley se asimila a una máquina de hacer salchichas donde uno mete la carne, apreta un botón y sale la salchicha. No, señor. El proceso legislativo está debidamente acotado y se caracteriza por la deliberación, lo que puede conducirnos a la aprobación o desaprobación de ese proyecto", dijo en Ampliación de Noticias.

"(Las pretenciones de Aníbal Torres) tienen un tufillo autoritario y pretende atribuirse facultades legislativas que no son tan extensas como él menciona. Dice que el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Es cierto. Y esto no solo para leyes ordinarias, sino también para reformas constitucionales. Pero esa iniciativa legislativa no puede extenderse a la facultad de aprobar leyes, que solamente le corresponde al Congreso", agregó.

Quieren convocar una Asamblea Constituyente

El exmagistrado precisó que Torres Vásquez estaría mintiendo al decir que la ley 31399 limita la posibilidad de convocar a referendum, ya que toda iniciativa de esta naturaleza debe pasar por el Congreso, según lo establecido en la Constitución. Además, sugirió que lo que se esconde detrás de esta situación es el afán por convocar a una Asamblea Constituyente.

"Miente el ministro (Aníbal Torres) cuando dice que tiene que reestablecerse la posibilidad de tener iniciativa legislativa. (En cuanto a la Asamblea Constituyente), está prohibido por la propia Constitución. Cuando se discutió el proyecto de ley 31399, yo opiné que esa ley era innecesaria porque bastaba el texto del artículo 206 de la Constitución para afirmar de que no es posible convocar a una Asamblea Constituyente, porque todo proceso presupone que el Congreso tenga una palabra primero. Y luego, si es el primer proceso de aprobación con una mayoría absoluta, no calificada; es decir, menos de los dos tercio, tiene que ir a un referendum. Eso está previsto en la Constitución", aseveró.

"Lo que pretenden, quienes quieren un referendum, es convocar directamente a uno para aprobar un texto constitucional o convocar a una Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no existe en ninguna parte de nuestra Constitución. Por tanto, es la primera mentira. El título mismo es una mentira", culminó.