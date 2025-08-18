Últimas Noticias
Elvis Vergara, investigado por la Fiscalía en el caso 'Los niños', fue elegido presidente de la Comisión de Ética

Elvis Vergara interviene ante el pleno del Congreso.
Elvis Vergara interviene ante el pleno del Congreso.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Legislativo informó que Vergara Mendoza fue elegido con 9 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

El congresista de la bancada de Acción Popular (APP), Elvis Vergara Mendoza, presidirá la Comisión de Ética Parlamentaria durante el periodo anual de sesiones 2025-2026.

El Legislativo informó que Vergara Mendoza fue elegido con 9 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención. 

Lo acompañan en la mesa directiva, Alex Paredes Gonzales (Somos Perú) como vicepresidente y Pasión Dávila Atanacio en el cargo de secretario.

Elvis Vergara sostuvo que acepta la conducción de este grupo de trabajo “no como una aspiración personal, sino como un mandato de los congresistas que han confiado en mí”.

“Esto me obliga a tener la más absoluta pericia al momento de evaluar, primero la composición del equipo, y segundo, el actuar de cada uno de ellos, respecto a las determinaciones que se tienen que dar en los procesos de investigación”, dijo. 

En palabras del legislador, la Comisión de Ética “debe ser el motor, el camino, la ruta, para que se devuelva la confianza de la ciudadanía a este Congreso, y para ello tenemos que ser muy meticulosos en el momento de tomar nuestras decisiones en los procesos que se señalan”.

Elvis Vergara Mendoza es investigado por la Fiscalía por presunta organización criminal, tras ser sindicado como parte de ‘Los niños’. De acuerdo con la pesquisa, el entonces presidente Pedro Castillo habría liderado dicha red delictiva, integrada por un grupo de parlamentarios y exministros, con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción.

