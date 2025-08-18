Canciller Schialer ratifica soberanía peruana en isla Chinería: "No se puede renegociar" un tratado "ya establecido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El canciller Elmer Schialer, durante su presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ratificó la soberanía peruana en la isla Chinería, en donde se encuentra el distrito Santa Rosa de Loreto, e insistió en que no existe duda sobre el mismo.

"Que en la COMPERIF [Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano - Colombiana] celebrada los días 20 y 21 de septiembre del año 2012, el Perú señaló que con relación a Santa Rosa, esta isla, abro comillas: 'Es parte del territorio peruano por encontrarse al oeste del límite internacional peruano-colombiano, a partir de la cual la isla Santa Rosa limita con el Brasil'. Establecer de que Santa Rosa pertenece a Chinería y Chinería pertenece al Perú", sostuvo.

Respecto a una próxima reunión de la COMPERIF, Schialer ha afirmado que jurídicamente no se puede renegociar un tratado, en este caso sería el Tratado Salomón-Lozano, firmado en el año de 1922, que establecía la zona limítrofe en el Amazonas entre Perú y Colombia a través de un thalweg.

"Que la COMPERIF, en el caso colombiano, como también en los otros casos, no pueden apartarse ni rediseñar lo ya acordado en un tratado solemnemente aceptado. Es decir, el acuerdo, en este caso en el tratado Salomón Lozano, no se puede renegociar a partir de un órgano jurídico, técnico, un tratado ya establecido", añadió.

Elmer Schialer ratificó la propuesta peruana de que la próxima reunión de esta comisión se realice en los días 11 y 12 de septiembre del presente año en la capital de Perú, Lima.

En ella, según informó, se busca abordar aspectos de cooperación en cuanto a la navegabilidad del río Amazonas en la zona de Leticia (Colombia) y mantener los acuerdos fronterizos.

Canciller Elmer Schialer ratifica que la isla Chinería es territorio peruano | Fuente: RPP

Dina Boluarte visitó Santa Rosa de Loreto en medio de tensión diplomática

El ministro de Relaciones Exteriores se presentó junto al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para informar ante los parlamentarios sobre las acciones adoptadas del Gobierno en la zona limítrofe con Colombia, días después que la mandataria Dina Boluarte llegara a Santa Rosa de Loreto para señalar que Perú no cederá "ni un centímetro de nuestro territorio".

El canciller Schialer señaló que los actos "de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos" no pueden romper la relación bilateral entre ambos países.

"Consideramos que la sucesión de actos de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa dañan la relación bilateral peruana-colombiana y no contribuye a la histórica vinculación armónica de amistad que existe entre nuestros pueblos fronterizos ya casi hace más de un siglo", concluyó Schialer.

Como se recuerda, la visita de la mandataria, respaldada por ministros de Estado, autoridades locales y congresistas, se dio luego que la Cancillería colombiana y su hómologo colombiano, Gustavo Petro, protestaran por la detención de dos ciudadanos colombianos señalados por realizar presuntas actividades topográficas el puerto del territorio peruano.

También en la tensión aparecieron las declaraciones en sus redes sociales del candidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, quien izó la bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto y posteriormente declarado por el Congreso como persona no grata para el Perú.