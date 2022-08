Elvis Vergara señala que María del Carmen Alva trató de marginar a un sector de la bancada de Acción Popular

"Ese acuerdo lo rompieron desde APP porque no nos llamaron (ni el vocero, ni el presidente). Llamaron a María del Carmen", declaró Vergara. | Fuente: RPP Noticias

Elvis Vergara, parlamentario de Acción Popular, señaló en Todo se sabe de RPP Noticias que María del Carmen Alva tiene responsabilidad en la división de la bancada de la lampa en el actual Congreso.

"Hay un sector de la bancada que trató de marginar a otro sector", sostuvo el vocero de Acción Popular y al ser consultado sobre si María del Carmen Alva pertenecía a ese sector de la agrupación parlamentaria dijo que sí y que eso "finalmente generó más división".

Asimismo, señaló que previamente a la elección de la Mesa Directiva para el nuevo periodo legislativo, la bancada de Alianza Para el Progreso rompió un acuerdo que tenía con Acción Popular y no los consideró para coordinar una lista conjunta.

"Ese acuerdo lo rompieron desde APP porque no nos llamaron (ni el vocero, ni el presidente). Llamaron a María del Carmen", declaró Vergara.

Proyecto de adelanto de elecciones

Por la tarde, Elvis Vergara presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones durante la sesión del Pleno. En RPP TV, el congresista aseguró que el pedido ha sido a título personal y no una decisión unánime de la bancada Acción Popular.

"[El proyecto de adelanto de elecciones] es a título personal, como no ha sido un proyecto conversado por la bancada, no he podido recabar el respaldo con la firma de los colegas", declaró el congresista en Todo se sabe.

"Tengo fe de que tendremos las firmas necesarias, la Comisión de Constitución tiene que darle prioridad", agregó.

Sin embargo, señaló que la medida no tendrá respaldo ya que considera que el presidente aplica "la estrategia de apelar al sector que todavía siente que puede ser su salvavidas".

Sobre la acusación que lo vincula como parte de 'Los niños', Vergara se defendió alegando que tras las nuevas revelaciones que involucran a más congresistas, el caso en su contra se está debilitando.

"No he visto en mi vida al ministro Jorge Prado Palomino. No hay una sola prueba y no hay hasta ahora, y si alguien nos manifiesta una prueba tengo que mantenerme en silencio e irme por dignidad", sostuvo.

Ante la posición de una vacancia presidencial, a título personal indicó sí la apoyaría, pero espera "una prueba concreta" contra el presidente Pedro Castillo.

"En la bancada necesitamos una prueba visible para poder votar. Me ha tocado ser parte de la investigación decir que no hay algo que vincule directamente al presidente. Sin embargo, sabemos que la vacancia es una sanción política, no jurídica", agregó en RPP TV.

No obstante, dijo que hay suficientes motivos para investigar al presidente Pedro Castillo porque "ha designado a presuntos delincuentes que han ocupado altos cargos".