Segundo vicepresidente del Congreso cuestionó al nuevo ministro de Agricultura | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El congresista Enrique Wong, segundo vicepresidente del Congreso, cuestionó el nombramiento del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, en medio de una crisis alimentaria mundial. Al respecto, adelantó que solicitarán que se presente ante la comisión del Congreso para que explique "lo poco que pueda hacer".

"Cómo nombramos a una persona que no es idónea, que no tiene la capacidad ni la preparación ni la experiencia para manejar el agro cuando estamos en una situación en la que tenemos que apoyar la producción de alimentos (…) Nos llevan a decir nuevamente que este Congreso es obstruccionista, pero no lo es", señaló.

"Nosotros hemos logrado tres censuras, es cierto (…) Desgraciadamente ha sido muy grande el número de personas incapacitadas. Ojalá (Javier Arce) se pudiera rodear de gente que tenga capacidad y conocimiento en el Agro, pero hemos visto que, al contrario, se dan puesto de trabajo sin tener las condiciones en el cuerpo de todos los ministerios", agregó.

En otro momento, el segundo vicepresidente del Congreso destacó la aprobada ley que establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para el perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control. La propuesta modifica la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.

"Esta es una vacuna contra la corrupción. Es un instrumento que nos va a dar bastante posibilidad de luchar contra este flagelo que es la corrupción. El carácter vinculante suma a la ley que ya estaba aprobada sobre el control concurrente por el cual la Contraloría recibe el 2% de las obras por encima de 10 millones. Lo de vinculante es fijar responsabilidades", resaltó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario recordó que en el Perú aproximadamente 50 mil millones de soles del presupuesto público son destinados para infraestructura, donde en su opinión "está la mayor cantidad de corrupción"; sin embargo, resaltó que con este carácter vinculante "establecemos este 2% para contratar profesionales, especialistas".

