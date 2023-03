Enrique Wong ha ocupado la segunda vicepresidencia del Congreso durante el periodo 2021-2022, cuando la Mesa Directiva estuvo presidida por María del Carmen Alva. | Fuente: Congreso

El congresista Enrique Wong dio a conocer este jueves, 2 de marzo, que ha presentado su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú.

En un oficio enviado al vocero de la bancada, José Luna Gálvez, Wong expresó que su salida de Podemos se produce por “motivos conciencia” y por una serie de “discrepancias no democráticas”.

Asimismo, recordó que, en agosto de 2022, ya había expresado sus intenciones de desligarse de Podemos, pero desistió por pedido de Luna porque, en ese momento, su salida implicaba que la bancada parlamentaria sea desintegrada por tener menos de cinco congresistas.

“Habiendo cumplido con el acuerdo de no retirarme de la bancada para que esta no quede en su momento con solamente cuatro integrantes y, por consecuencia, la desintegración de la bancada. Habiendo cumplido con mi palabra y entendiendo su mensaje vía Twitter de aceptar mi renuncia, presentada el 1 de agosto de 2022 y tras una serie de discrepancias no democráticas, ratifico mi renuncia por motivos de conciencia”, se lee en el documento al que accedió RPP Noticias.





Carta enviada por Enrique Wong al vocero de la bancada de Podemos Perú, Enrique Wong.

El ahora congresista no agrupado Enrique Wong también envió una misiva al oficial mayor del Congreso, José Cevasco, para que se realicen los respectivos trámites que oficialicen su renuncia a la bancada de Podemos.

“Informo a usted la reiteración de mi decisión irrevocable de renuncia al grupo parlamentario Podemos Perú”, establece la misiva.

Posteriormente, en declaraciones a la Rotativa del Aire, Wong agregó que su salida también responde a discrepancias internas con el comité ejecutivo de Podemos Perú por la fecha del adelanto de elecciones generales. El parlamentario defendió su propuesta para que los comicios se realicen en abril de 2024; por eso lamentó que la dirigencia del partido insista en que el proceso electoral se lleve a cabo este año.

“El señor Aron Espinoza y otros miembros del partido decían que nos fuéramos ya, pero no se reúnen las condiciones. Si se va a hacer un adelanto de elecciones, tendría que ser en forma transparente, real”, reiteró.

Consultado por si tiene invitaciones para integrar otras bancadas, Enrique Wong dijo que sí ha recibido propuestas y que “más adelante” evaluará las ofertas.

Dirigente de Enapu denuncia que Enrique Wong lo obligó a grabar video para evitar sanción en Ética

El pasado 19 de febrero, Víctor Castillo, dirigente del sindicato de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), denunció haber sido retenido en el despacho parlamentario del congresista Enrique Wong, donde fue obligado a grabar un video con el cual asumía la responsabilidad por la designación de Manuel Talavera, asesor de dicho parlamentario, como presidente del Directorio de Enapu.

El legislador había sido vinculado con la designación de Talavera como titular del directorio de Enapu. En marzo de 2022, Panorama reveló que Enrique Wong tuvo varias reuniones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para proponer y asegurar que su asesor logre el puesto.

Por este caso, el entonces vicepresidente del Congreso tuvo que pasar por la Comisión de Ética, donde se recomendó que se le suspenda por 120 días.

Ante esta situación, el dirigente indicó al dominical Panorama que en agosto de 2022 fue citado por el propio Talavera al despacho del legislador y le indicó que debía grabar un video en el que se quitara la responsabilidad sobre su nombramiento a Enrique Wong.

“Se me da algunos alcances para grabar un video, con lo que se me alcanzó a través de un WhatsApp en el cual había que hacer mención que el congresista no intervino en la designación del señor Manuel Talavera. Es así por la forma cómo lo enfocaron, es por ello que nosotros nos sentimos obligados a hacer este video”, sostuvo.

A su turno, el congresista Enrique Wong negó haber nombrado a su asesor Manuel Talavera para que ocupara el cargo de presidente de Enapu. Según dijo, el secretario general, Víctor Castillo, fue quien lo recomendó para este puesto debido a supuestas irregularidades en la anterior gestión.