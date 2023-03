Silvia Monteza dice que "desconocía totalmente" compra de 68 pasajes aéreos al exterior hecha por el Congreso

La segunda vicepresidenta del Congreso señaló que no se había hecho requerimientos de los pasajes al exterior | Fuente: Congreso / RPP Noticias

Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Congreso, se pronunció sobre la denuncia periodística respecto a la compra por parte del Parlamento de 68 pasajes aéreos al exterior valorizados en más de 312 mil soles.

Al respecto, Monteza Facho dijo que esa compra "no la manejan" los parlamentarios, sino la parte administrativa del Legislativo, por lo que 'desconoce totalmente' lo relacionado a los referidos pasajes aéreos.

"Desconocía totalmente. Pertenezco a la segunda vicepresidencia (...) Dentro de la entrega de cargo no me han hecho esa entrega. No tenemos ningún requerimiento de que han hecho esa compra de pasajes. Eso significa que el tema lo maneja la parte administrativa del Congreso. Yo desconozco totalmente eso", sostuvo.

Asimismo, refirió que la Representación Nacional se dedica a fiscalizar, pero que no tenían conocimiento de la compra de esos pasajes aéreos.

"(Los pasajes) no lo manejamos los congresistas. Esa es la parte administrativa del Congreso. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que maneja la parte administrativa. Tenemos la parte de fiscalización. Nos hemos dedicado especialmente a nuestras regiones, a fiscalizar, pero no se sabía lo que se estaba manejando", señaló.

En ese sentido, dijo estar sorprendida con esa información y que hoy, jueves, solicitará una reunión con el presidente del Parlamento, José Williams, para pedirle explicaciones del caso.

"Por supuesto que me llama la atención lo que está pasando. Yo recién he llegado ayer de mi semana de representación. Entonces, hoy voy a pedir una reunión con el presidente del Congreso para pedir explicaciones y voy a pedir información a la (Dirección General Administrativa) para que me informe qué es lo que ha pasado y por qué han hecho esas compras", remarcó.



Compra de pasajes al exterior

El Congreso de la República compró 68 pasajes aéreos al exterior del país a mediados de diciembre del año pasado a una agencia de viajes por el monto de S/312.819,41, según revela este jueves el diario El Comercio.

El contrato se suscribió con la empresa Cuarzo Travel S.R.Ltda el 16 de diciembre, en medio de la crisis política y social tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo al citado medio, el documento del contrato no precisa itinerarios y tampoco nombres de los congresistas que usarán los pasajes al exterior del país.

Entre los destinos de los pasajes aéreos adquiridos por el Congreso de la República figuran, por ejemplo, 10 pasajes de ida y vuelta a Francia por el monto de S/ 56.723 o seis pasajes a Rusia por el monto de S/ 39.823,68.

Además, figuran los destinos de Bélgica, México, Islandia, Indonesia, El Salvador, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Panamá y Trinidad y Tobago.

En total fueron cuatro agencias de viajes las que participaron en el proceso de contratación de servicio para obtener pasajes aéreos. Este se inició en octubre del 2022 y la buena pro se otorgó el 23 de diciembre para culminar con la firma del contrato el 16 de ese mes.

El diario El Comercio precisó que intentó obtener una respuesta por la compra de pasajes aéreos al extranjero con el Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, pero este derivó el tema al director de Administración del Parlamento, Pablo Noriega, quien prometió dar una explicación que nunca llegó.

Mientras que la empresa Cuarzo Travel S.R.Ltda afirmó que los destinos de los pasajes aéreos ya estaban establecidos cuando se inició el concurso para la buena pro que se obtuvo en noviembre, pero no entregó más detalles alegando una cláusula de confidencialidad en el contrato.