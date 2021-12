Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Facebook

El parlamentario Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, explicó que envió un oficio al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de España para protestar ante las acusaciones de los diputados del partido Podemos de España.

“Nuestra visita a España fue bastante exitosa. Presentamos una visita protocolar al Senado español tal como a la Cámara de diputados. (Pero) en la sesión, hubo un comportamiento muy inadecuado, insultante de un diputado español, el señor Antón Gómez-Reino”, indicó en Ampliación de Noticias de RPP.

Bustamante aseguró que Gómez-Reino se presentó de manera informal a la reunión y se dirigió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de manera irrespetuosa.

“He enviado la carta ahora porque pensé que la cosa iba a quedar como un exabrupto (...) el señor Antón interrumpió groseramente a la presidenta (Alva) mientras ella hablaba", aseguró.

"Ella (Alva) se refería a que estaba saludando a los amigos de las diferentes bancadas y, en ese momento, Anton Gómez interrumpió a la presidenta y dijo algo así como ‘señora, más respeto, no me trate como amigo, yo no soy su amigo’”, añadió el parlamentario.

El congresista de Fuerza Popular también recalcó que habían 14 diputados españoles y el embajador de Perú en España en la cita, quienes fueron testigos del trato de Gómez-Reino a María del Carmen Alva.

Además, apuntó a que la ideología de los diputados del partido español Podemos serían el motivo para dar tales versiones respecto a la actuación de la presidenta del Congreso.

“Este señor de Podemos de España que es de un partido comunista chavista, que tiene una agenda en Perú, y una diputada que nunca habló (Noemí Villagrasa). Ella (Villagrasa) ha hablado como si hubiera estado participando activamente de la reunión. Ambos tienen una posición ideológica que marca la intención de estos señores de comportarse de esa manera”, expresó.

En esa línea, recalcó que Alva “en ningún momento se expresó mal de nuestro país o de nuestro Gobierno, jamás deslegitimó al presidente Castillo, jamás llamó a la vacancia”.

“Lo que ella ha hecho es explicar la situación política del Perú”, aseveró Bustamante.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Qué esfuerzos hacen las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en el Perú?