Fernando Rospigliosi dice que crisis en el Ministerio del Interior se debe a "politización" de la Policía

Congreso Fernando Rospigliosi: "la politización que ellos introdujeron en la Policía es un problema muy serio"

El congresista Fernando Rospigliosi, señaló que la presidenta Dina Boluarte no ha sido capaz de poner orden en el sector interior y colocar al frente del ministerio a "gente que pueda manejar con energía y firmeza" y "ordenar las cosas en la casa". | Fuente: RPP

El congresista de la bancada Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, consideró este jueves que la parte de la crisis en el Ministerio del Interior (Mininter) se debe a una "politización" de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, sostuvo que la renuncia de Walter Ortiz al Mininter representa un "desastre" en el sector y genera una "tremenda inestabilidad" que resta eficacia a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"La politización de la Policía por parte de la mafia caviar, que, así como politizó el Ministerio Público y prácticamente ha destruido la Fiscalía hoy día también se está notando las consecuencias de la politización que ellos introdujeron en la Policía creando una Policía política con la Diviac, ese es un problema muy serio", dijo.

Fernando Rospigliosi también aseguró que el otro problema es que la presidenta Dina Boluarte no ha sido capaz de poner orden en el sector interior y colocar al frente del Mininter a "gente que pueda manejar con energía y firmeza" y "ordenar las cosas en la casa".

Moción de vacancia contra Dina Boluarte

De otro lado, Fernando Rospigliosi calificó como "descaro y desvergüenza" la acción de algunos parlamentarios de izquierda tras presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte.

"¿Cuál es la alternativa? No existe hoy día un vicepresidente, ¿cuál es la alternativa? un caos mayor del que ya tenemos ahora porque ahora estamos en una situación caótico, pero no hemos tocado fondo. Podemos seguir cayendo más abajo. No hay ninguna opción que esta gente que presenta la vacancia nos esté señalando, lo único que quiere es caos", manifestó.