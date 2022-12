Fernando Tuesta es expresidente de la comisión de alto nivel para la reforma política | Fuente: RPP

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta Soldevilla señaló que es casi imposible llevar a cabo las elecciones generales para el 2023 si se pretende realizar una serie de reformas políticas que den apertura a la oferta electoral. Asimismo, precisó que, pese a no creer que el proyecto de ley fuese aprobado en el Congreso, tampoco esperaba tan poco respaldo por parte de los parlamentarios.

"Después de la actuación del Congreso, podría pensar que no aprobarían, pero no con una votación afirmativa tan baja. Eso me ha llevado a pensar que es muy difícil que llegue a esos 87, porque creo que en el Congreso hay fuerzas políticas que no quieren adelanto de elecciones. Y no lo quieren porque ese era el sentir del Parlamento hace poquísimas semanas. Ni el Gobierno, ni el Parlamento lo querían. Ahora se ven obligados", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Es casi imposible o muy difícil llevar adelante elecciones con la otra necesidad que es reforma política y abrir la oferta electoral. Creo que la elección del 2024 sería lo ideal en términos de tiempo, pero a estas alturas es inviable. Mientras más alargado es el tiempo, más complicado lo es. Además creo que la ciudadanía espera una fecha cierta. Y a partir de ese momento puede haber una bajada de la tensión", agregó.

Elecciones deberían ser para completar el período y no por cinco años

Por otro lado, Tuesta Soldevilla señaló que los plazos para convocar a elecciones generales y realizar la transferencia de mando son bastante cortos, además de la posibilidad de que algunos partidos políticos dilaten el proceso, restándole legitimidad.

"Muchos dicen que hay que hacer las elecciones el próximo año, pero, ¿qué elecciones?, ¿primera o segunda vuelta? Entonces si el próximo año hay transferencia de poder en diciembre, las elecciones en segunda vuelta sería en noviembre. Pero eso ya es incluso riesgoso. ¿Por qué? El 6 de junio del año pasado se hizo la segunda vuelta y los resultados se entregaron 10 días antes. Si ocurre eso en esta nueva oportunidad —porque utilizaron todos los recursos para alargar—, podrían reventar el cronograma. También lo podrían reventar entre primera y segunda", aseveró.

Por ello, consideró pertinente que el período por el que se elijan a los nuevos representantes sea únicamente hasta 2026 y no por cinco años.

"Si se asume el mando en diciembre, habría que suspender el artículo de la Constitución que señala que el presidente asume el 28 de julio del año de la elección. Creo —y esto hay que pensarlo bien— que esta elección debería completar el 2026. Porque si terminamos con este tipo de elección apurada, sin reformas, tenemos dos años y medio de gobierno que nos da tiempo para preparar el camino para que en 2026 empecemos de nuevo el ciclo de los cinco años", dijo.

"Si hoy se convocara a elecciones, es casi seguro que solo se presentarían los diez (partidos) del Parlamento", culminó.