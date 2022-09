Héctor Ventura | Fuente: RPP

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que quienes deben responder por el presunto viaje de Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, son la Secretaría General y el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. De acuerdo con el congresista de Fuerza Popular, ambos se encargan de diseñar y organizar todo el itinerario del jefe de Estado.

"Cuando el presidente realiza funciones al interior del país o exterior y viaja, quien se encarga de hacer todo el diseño es Secretaría General de Palacio, que luego envía a todas las personas que van a acompañar al presidente, con funcionarios, y el jefe de la Casa Militar de Palacio hace el seguimiento hasta que el presidente aborde el avión presidencial. Entonces, ¿quiénes tienen que darnos explicación de las personas que abordaron el 23 de junio? Secretaría General, que diseña todo el itinerario de viaje, y también el jefe de la Casa Militar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Ventura explicó los hechos que involucran al sobrino del presidente e indicó que una comitiva con más de 30 pasajeros viajó en compañía del mandatario. Entre ellos figuraba el nombre de ´Lay Vásquez Castillo´, quien abordó el avión el 23 de junio pero no regresó el 26, y cuyo número de documento de identidad no existe en registros.

"Ya se ha acusado oficio respecto a esta nueva línea de investigación de este presunto acto irregular por estos viajes que hace el presidente no solamente con funcionarios del Gobierno sino propiamente con familiares. ¿Qué hacen los familiares nuevamente involucrados en estos presuntos actos irregulares, usando indebidamente un bien que es del Estado, que es exclusivamente para funcionarios y el presidente de la República? Pero el 23 de junio viaja una comitiva de más de 30 pasajeros, entre ellos los sobrinos del presidente, y ahí llama la atención de que figura un nombre: Lay Vásquez Castillo, cuya identidad, al hacer la búsqueda en Reniec, no existe y el número de DNI tampoco existe, pero ha estado entre los tripulantes de este viaje del 23 de junio que hacen el retorno el 26. Todos regresan el 26, pero esta persona, Lay Vásquez Castillo, no retorna", aseveró.

Por otro lado, Ventura aseguró que es indispensable la presencia del exministro Luis Gavidia y el actual titular de la cartera de Defensa, Daniel Barragán, a quienes citará en la comisión que preside.

"Hay que valorar la presencia del presidente, pero sí o sí tiene que estar el exministro Gavidia, que viaja el 23 y retorna el 26, y el actual ministro de Defensa, el señor Daniel Barragán, que habría sido puesto por Antauro Humala", finalizó.