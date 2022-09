El suspendido congresista Freddy Díaz -acusado de presunta violación sexual- reveló que votó a favor del pedido para que sea suspendido por 120 días, pese a que negó haber cometido este delito. Según dijo el parlamentario, aceptó la sanción únicamente por haber ingerido licor dentro del Parlamento, mas no por la imputación de su extrabajadora.

"Yo también voté a favor de la suspensión porque considero que es un hecho lamentable. Soy consciente, y lo he reconocido en la Comisión de Ética, la vulneración a las buenas costumbres, a las buenas conductas, al Código de Ética parlamentario al cual me allané", señaló el suspendido congresista en declaraciones a RPP Noticias.

Sin embargo, el parlamentario diferenció que en su caso existe un proceso parlamentario por haber ingerido alcohol, que terminó en su suspensión, y otro en la vía judicial, por la denuncia por una presunta violación sexual a una extrabajadora. Sobre esta última, el legislador dijo que la justicia tendrá que determinar, luego de una investigación, si es culpable o no.

"En estas últimas semanas se me ha sindicado de culpable y no me parece justo. Lo rechazo porque nunca he incurrido en ese tipo de delitos. Nunca he cometido un delito de esa naturaleza. Nunca lo haría, y en ese proceso vamos a demostrarlo", dijo.

Luego de descartar que ninguno de los cuatro congresistas que se abstuvieron de votar a favor del informe de la Comisión de Ética tomaron licor con él, el denunciado parlamentario dijo que espera retornar al Congreso luego de cumplir los 120 días de suspensión.



"Definitivamente que sí (espera regresar) porque hay mucho por trabajar. Yo creo que soy un ser humano. Cometí un error, pero esos errores tenemos que superarlos. Es una acusación (violación sexual), no quiere decir que sea una sentencia y que sea culpable. Eso se demostrará en el proceso", apuntó.

Más temprano, el Pleno del Congreso aprobó - con 99 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones- el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que declara fundada la denuncia contra el legislador Freddy Ronald Díaz Monago y dispuso su suspensión del cargo por 120 días de legislatura con su respectivo descuento de sus haberes.

La semana pasada, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad el informe final que recomendaba suspender por 120 días a Fredy Díaz tras ser acusado de beber licor dentro de su despacho parlamentario. El informe se enfoca en la conducta ética y no es la imputación del delito de violación sexual investigado por el Ministerio Público.



En diálogo con Todo Se Sabe, Freddy Díaz reconoció haber ingerido alcohol dentro del Parlamento junto con otros congresistas -su abogada mencionó que eran 9- aunque evitó mencionar los nombres de los involucrados. Sobre la situación legal de estos legisladores, dijo que dependerá "de la instancia que corresponda".

Las imputaciones contra Freddy Díaz

Entre las conclusiones, el grupo de trabajo refiere que Díaz Mónago bebió licor en su oficina el 26 y 27 de julio pasado, que su abogado ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con su trabajadora, que ha sido denunciado por el delito de violación en estado de inconsciencia antes la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Además, que el parlamentario no respondió de manera inmediata a la acción de justicia apenas tuvo conocimiento de la denuncia a fin de esclarecer los hechos imputados en su contra, haciéndolo cinco días después a las autoridades.

En razón a ello, se concluye que el denunciado ha incurrido en una inconducta ética y atentado contra la buena imagen y reputación de la institución parlamentaria. Además, que ha vulnerado el código de ética parlamentaria al haber cometido acciones no propias de un parlamentario.

El análisis de la investigación se basa en documentos recabados en el proceso de investigación, la información difundida en medios de comunicación. Asimismo, la comisión revisó la denuncia de parte presentada por la denunciante y las declaraciones realizadas en el desarrollo de la audiencia el pasado 22 de agosto.

