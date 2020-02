Raquel Atausuci dijo que su hermano no está asumiendo la dirección del Frepap. | Fuente: RPP / Policía Nacional

Raquel Ataucusi aseguró que la reciente reaparición pública de su hermano Jonás ante la Policía ha generado dudas en la comunidad israelita, con muchos de los integrantes de este movimiente que se preguntan si realmente es él.

“Los nuevos israelitas no lo conocen. No saben si realmente es él o no es él. Tienen dudas. Me llaman y me preguntan ‘¿Es él? Parece que no fuera, porque no se le ve que habla’. Se hacen mil preguntas”, dijo a RPP Noticias.

La hermana del líder del Frepap aseguró que esto se debe a que su hermano no está asumiendo el liderazgo en la congregación, cargo que ha sido usurpado, según ella, por la familia política de Jonás, los Molina.

“Si él realmente estaría cumpliendo su función, nadie tendría dudas, todo el mundo lo conocería en la congregación. (...) Si dice que está cumpliendo su función, ¿dónde está cumpliendo su función, que todos los hermanos están preocupados? No lo ven de la congregación”, remarcó.

La dirigente sostuvo también que ella está buscando a su hermano desde hace años, y que este caso se ha vuelto coyuntural debido al éxito que ha tenido el Frepap en las recientes elecciones congresales.

“Yo vengo buscando a mi hermano hace años, desde el 2016 no encuentro a mi hermano. (...) No es reciente, como se ha vuelto mediático, están tomando en cuenta”, comentó.

La mujer reiteró que ha recibido una amenaza de muerte en su domicilio, así como constantes mensajes amenazadores a través de las redes sociales. “Buscan atemorizarme para no seguir hablando y seguir investigando la corrupción que hay adentro”, refirió.