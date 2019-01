Fuerza Popular abandonó hemiciclo. | Fuente: RPP

La mayoría de los miembros de la bancada de Fuerza Popular abandoron el hemiciclo durante el Pleno en el que se debatía la situación del Ministerio Público. Ello luego de que la congresista Cecilia Chacón le dijer al presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, que este tenía tal cargo "gracias a los votos de su bancada".

"No se olvide que usted está ahí gracias a Fuerza Popular", le dijo la congresista. Además, le pidió a Salaverry que pida al congresista Alberto de Belaúnde retirar la palabra, luego de que este afirmara que la bancada de Chacón ha hecho "un pacto con la impunidad".

"El reglamento dice que cuando alguien se siente ofendido, le parezca o no, tiene que retirar la palabra. Si no, se le hace leer el reglamento. Exigimos que usted sea el primero en cumplir el reglamento y no se olvide que también representa a Fuerza Popular, como a todo el Parlamento", expresó.

Tras ello, Salaverry le respondió: "Me está diciendo que lea el reglamento y si no retira la palabra que convoque a Junta de Portavoces. Pero, ¿van a ir, o van a boicotearla?".

Al escuchar la respuesta, la congresista Chacón se retiró del hemiciclo. A ella le siguió Carlos Tubino, Luz Salgado y Alejandra Aramayo.

A la salida, la bancada dio una conferencia de prensa. En esta, Cecilia Chacón precisó que su agrupación tiene la voluntad de trabajar, pero que "la única persona que está obstruyendo el desempeño del trabajo del Pleno es el señor de Belaúnde".