Los congresistas Alberto de Belaunde y Luz Salgado discutieron durante la sesión del Pleno del Congreso de este lunes, luego de que el primero señalara un "pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación".

“Lamento que el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación se mantenga. Es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país… El país reclama que el congreso escuche a la ciudadanía”, afirmó De Belaunde.

"Boicotean para que este tema sea visto. La Subcomisión de Acusaciones se niega a ver la denuncia constitucional. Pueden gritar todo lo que quieran, acá están las fuerzas democráticas que no se dejan avasallar. Estamos del lado del pueblo. Ustedes están de salida, porque el país nunca más les dará la mayoría abusiva que han tenido estos años en el congreso. Gracias, presidente, todo el apoyo a lo que viene realizando", agregó el legislador.

Ante ello, Luz Salgado señaló: "No es alusión, sino que ha dicho una falsedad, acusa a la bancada de tener un pacto contra la impunidad. Eso es lo que pido, que retire la palabra. Porque si no ha escuchado a César Segura o no ha escuchado al vocero, hemos pedido, en vista de circunstancias, que se priorice ese caso y ya se va a ver [...] Por favor, tenga la caballerosidad de retirar la palabra porque no puede calificar a todos de este pacto de impunidad, sino me va a tener que probar qué pacto de impunidad tengo yo", dijo y lanzó un manotazo a su micrófono.

Ante ello, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, solicitó al legislador liberal que retire la palabra. Sin embargo, este se negó.

"Justamente por la caballerosidad no voy a retirar la palabra. La sentencia del juez Concepción Carhuancho, sus diálogos de 'La Botica' y su actitud estos dos años me respaldan. Y la indignación en la calle me respalda. No retiro nada", dijo airado De Belaunde.

Pese a un nuevo pedido de Salaverry, el congresista se negó a retractarse.

“Traigo la voz de la ciudadanía, señor presidente. No voy a retirar nada”, zanjó. Entonces, Salaverry cedió la palabra al fujimorista Mario Mantilla.