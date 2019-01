Incidentes en sesión del Pleno del Congreso | Fuente: RPP Noticias

La congresista Cecilia Chacón le reclamó al presidente del Congreso por no haber intercedido a favor del reclamo de la congresista Luz Salgado, quien pidió que Alberto de Belaunde retire una frase que consideró ofensiva.

“Es presidente de todos los congresistas, incluyendo la bancada de Fuerza Popular, que lo puso donde usted está. Si nosotros exigimos que usted cumpla el reglamento es porque es su obligación. El reglamento dice claramente que cuando alguien se siente ofendido, le parezca a usted o no, tiene que retirarle la palabra y si no, se lee el Reglamento, y si no, va a Junta de Portavoces”, dijo.

“Le exigimos que usted sea el primero y nunca se olvide que usted representa a Fuerza Popular, como a todo al Parlamento”, añadió.

Los incidentes

El incidente inició luego de la participación del congresista Alberto de Belaunde que durante se alocución dijo que "se mantiene un pacto de inmunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación". Esta frase fue considerada ofensiva por la congresista Luz Salgado, quien le exigió que retire dicha frase. De Belaunde se negó.

Esto originó el reclamo de la bancada de Fuerza Popular, que comenzó a gritar en el Pleno para que el presidente del Congreso le exija al congresista de la bancada Liberal que retire esa frase.