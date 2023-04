Fuerza Popular anunció inicio de proceso de expulsión contra María Cordero Jon Tay

Miguel Torres, exparlamentario y vocero del partido de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, criticó en duros términos a la congresista de dicha agrupación política, María Cordero Jon Tay, acusada de apropiarse de hasta el 75 % del sueldo de uno de sus trabajadores en el Congreso.



“Me siento avergonzado de que esta persona haya vestido los colores del partido”, dijo durante una entrevista con el programa Punto Final.



Torres también cuestionó a la parlamentaria por “utilizar” los nombres de los dirigentes de Fuerza Popular y “decir que está haciendo estos cobros [a uno de sus trabajadores] para pagar las medicinas del presidente [Alberto] Fujimori”.



“Una canallada lo que ha dicho. El presidente Fujimori tiene su seguro y tiene las medicinas que el propio seguro se lo otorga. Que no nos vengan con esos cuentos”, sostuvo.



Miguel Torres anunció que el Comité Político de Fuerza Popular se ha reunido de urgencia y ha decidido iniciar inmediatamente “un proceso disciplinario con miras a la expulsión” de María Cordero del partido que lidera Keiko Fujimori.



“En este partido no puede haber espacio para alguien que no tenga sangre en la cara. Una persona que le quita dinero, parte de su sueldo a un trabajador, no merecer ser militante de un partido como Fuerza Popular”, remarcó.



Miguel Torres también invocó a la bancada parlamentaria naranja a “tomar las medidas del caso para poder sancionar ejemplarmente este tipo actos”.

Sesión de la Comisión de Ética

Por su parte, la Comisión de Ética Parlamentaria informó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que sesionará de manera extraordinaria el martes 18 a las 6:30 p. m. para proponer las denuncia de oficio contra la legisladora fujimorista María Cordero Jon Tay.