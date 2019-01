Fuerza Popular insistirá en su denuncia contra De Belaunde | Fuente: Congreso

Fuerza Popular no retirará la denuncia contra el congresista Alberto de Belaunde ante la Comisión de Ética Parlamentaria porque no ha mostrado interés en disculparse, aseguró el vocero de esa bancada, Carlos Tubino. El legislador fujimorista dijo que que la denuncia presentada debe seguir su curso y pidió que ese grupo de trabajo evalúe el caso con objetividad.

“No vamos a retirar esa denuncia, el congresista Alberto de Belaunde no ha dado muestras de querer rectificarse”, declaró a la agencia estatal Andina. Carlos Tubino insistió en que el integrante de la Bancada Liberal ha ofendido a Fuerza Popular, al decir que ese partido tenía un “pacto de impunidad” con el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Para el vocero de Fuerza Popular, la denuncia contra Alberto de Belaunde está orientada a defender el honor y reputación de la bancada. “Algunos no nos entienden, todos los días nos insultan de diversos sectores, son una serie de temas, y ya lo del congresista Alberto de Belaunde fue la gota que derramó el vaso de agua (…)”, aseveró.

El incidente

El pasado lunes, el parlamentario Alberto de Belaunde dijo que Fuerza Popular tiene un "pacto de impunidad" con el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. "Es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país. Tengan un poco de vergüenza. Boicotean la Junta de Portavoces para evitar que este tema pueda ser visto (...)", señaló De Belaunde ante los gritos de la bancada de Fuerza Popular que le pedían que retire la palabra.

La legisladora Luz Salgado, le solicitó que retirar la expresión "pacto de impunidad", pero De Belaunde, se negó a retirar sus palabras. "Justamente por caballerosidad no voy a retirar las palabras. La sentencia del juez Concepción Carhuancho, sus diálogos de 'La botica' y su actitud estos dos años y medio me respaldan y la indignación de la calle que traigo hoy al Congreso me respaldan. No retiro nada", agregó.

Este incidente fue uno de los que llevó a Fuerza Popular a considerar que Daniel Salaverry, presidente del Congreso, no manejaba bien las sesiones del Parlamento y a presentar una moción de censura en su contra. Tras la renuncia de cinco miembros -entre ellos el propio Salaverry- de su bancada y luego de admitir que no tenían los votos para que la censura prospere pero que insistirían por una “cuestión de honor”, la bancada fujimorista retiró su moción poco antes de que sea debatida por el Pleno.

