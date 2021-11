José Vizcarra, general de División (r), se presentó ante la Comisión de Defensa Nacional. | Fuente: Foto: Congreso

El General de División José Vizcarra, excomandante General del Ejército, reveló detalles de la conversación que sostuvo con Bruno Pacheco, secretario general de Presidencia, con el ministro de Defensa, Walter Ayala, y con el propio presidente Pedro Castillo, en la que se le habría presionado para condicionar ascensos irregulares dentro de esta institución.



Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, José Vizcarra (JV) comentó que en un momento de la conversación Bruno Pacheco (BP) le mencionó sobre un direccionamiento en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.

BP: General, esto se puede hacer. JV: Pero no se debe. BP: Pero el presidente tiene que escoger a su gente. JV: No es así, el presidente no debe escoger a su gente. Ya le estoy explicando cómo es el proceso, BP: Y qué me garantiza, quién garantiza, que esos generales que ascienden van a ser leales al Gobierno. JV: Esos señores generales que ascienden no son leales ni al Gobierno ni a nada, son leales a la institución y por ende a la Nación y el que lo garantiza soy yo porque soy el comandante general del Ejército. BP: ¿Y quién le garantiza a usted que va a continuar en el Comando? JV: Eso lo debe garantizar el señor presidente y no hablo más, voy a esperar a hablar con él.

José Vizcarra recordó que al lado de Bruno Pacheco se encontraba el ministro de Defensa, Walter Ayala; sin embargo, precisó que no participaba y que solamente avalaba la presencia del secretario general del presidente Pedro Castillo.

"Eso fue realmente la frase que me indignó porque para empezar yo qué hacía hablando con el secretario que no tiene ningún vínculo ni ninguna relación en el tema (de los ascensos). Le manifesté en repetidas oportunidades al presidente que 'usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas' como para decirle que converse con nosotros y que no tiene que establecer esos nexos, de ninguna manera", explicó.

#Ahora l Ante la Comisión de Defensa Nacional, el general de División (r) José Vizcarra, explica los hechos que ocasionaron que dieran por concluido su nombramiento como comandante general del Ejército del Perú.



José Vizcarra presentó mensajes de WhatsApp a la Comisión de Defensa

El General de División José Vizcarra, excomandante General del Ejército, acudió esta tarde a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar las intromisiones del Ejecutivo en el proceso de ascensos de oficiales que llevaron a su salida intempestiva de la institución castrense.

Al final de su intervención, Vizcarra Álvarez presentó las conversaciones en WhatsApp con el ministro de Defensa, Walter Ayala, su edecán, y el presidente Pedro Castillo, que probarían el pedido de ascenso de dos oficiales cercanos al mandatario.

Vizcarra Álvarez reiteró que el ministro Walter Ayala le comunicó el pedido de ascender a un grupo de oficiales por encargo de Bruno Pacheco, secretario general del presidente Castillo. Agregó que al insistir sobre una explicación le indicaron que era un encargo del presidente.

El oficial indicó que en uno de los mensajes, el presidente Castillo le hizo hincapié sobre los encargos que le tenía que dar el secretario general sobre los ascensos. El General evitó enseñar estas comunicaciones de manera abierta en la comisión para que el material sea tratado con reserva.

Como se sabe, el presidente Pedro Castillo se enfrenta a un nueva polémica abierta dentro de su Gobierno tras cesar a los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea justo después de que se negaran a ascender de manera indebida a militares recomendados por el mandatario.



