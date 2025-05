¿Afiliado sin tu firma? Demostrarlo cuesta caro: cobran hasta 3 mil soles por pericia grafotécnica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kharla Márquez es una comunicadora social que denunció que fue afiliada sin su consentimiento en el partido Alianza para el Progreso. Inició el trámite para retirarse de este registro y, en una segunda instancia, indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le pidió un informe pericial grafotécnico para comprobar la autenticidad de su firma, un gasto que ella debía asumir.

"Cuando me enteré de que esto debía ser costeado por nosotros, obviamente, indignada. Indignada en primera instancia porque cómo era posible que esta entidad del Estado nos esté pidiendo esto, dirigiendo toda la responsabilidad a nosotros y no al partido político, cuando ellos cometieron estos delitos al afiliarnos", indicó.

¿Un informe grafotécnico para analizar una firma?

RPP consultó a abogados expertos en procesos electorales y a peritos especializados, quienes explicaron que este tipo de pericia analiza la escritura a mano para verificar si una firma es auténtica.

El costo de este análisis supera los mil soles cuando se trata únicamente de firmas, y puede incrementarse si el caso requiere mayor complejidad, señala César Halanoca, perito grafotécnico de la Corte de Lima Este y director de la empresa Peritajes Grafotécnicos EIRL.

"Generalmente en una firma, la dirección, la velocidad, la presión, angulosidad, proporcionalidad son los rasgos generales. Y los rasgos intrínsecos son los rasgos particulares de las personas. Por ejemplo, al momento de firmar se coloca un punto, pero con la vista de un microscopio resulta que no es un punto, sino que es un círculo. Estos pequeños detalles son los que se analizan en los diferentes casos que pueden venir al despacho pericial", señala.

Consultado sobre el costo de los informes, explicó que el monto final dependerá del perito y del nivel de especialización que este acredite.

"En el ámbito privado, un peritaje básico está bordeando entre los 2,500 y 3,000 soles aproximadamente, solamente si se trata del análisis de la firma", agregó.

En la ficha de inscripción no solo aparece una firma, sino también escritura de números supuestamente realizados por la persona afectada. Cuando ambos elementos deben ser evaluados, se realiza un peritaje grafotécnico y documentoscópico, cuyo costo puede superar los 4 mil soles, explica el experto.

¿Qué se requiere para realizar una pericia grafotécnica en el caso de afiliaciones indebidas?

En diálogo con El Poder en tus Manos, el perito César Halanoca explicó que, para realizar un peritaje en casos de afiliación irregular a un partido político, se requiere contar con la ficha de inscripción escaneada de la persona afectada. A ello debe sumarse documentación manuscrita con fecha cercana a la supuesta afiliación, lo que permite realizar un análisis técnico.

"Dependiendo del año en el que se ha realizado la afiliación, se tienen que buscar muestras de comparación cercana en el tiempo. Esto debido a que las firmas, como la escritura, genera con el paso del tiempo algún tipo de cambio y deterioro de la edad de las personas", precisó.

"Es por eso que, por doctrina grafotécnica, preferentemente se solicitan muestras con dos años de anterioridad o posterioridad a la fecha del documento cuestionado. Por ejemplo, si esta afiliación irregular se ha realizado en el año 2020, lo correcto sería compararlas con firmas del año 2018 al 2022", agregó.

Según el experto grafotécnico, analizar una firma puede tomar entre 5 y 7 días aproximadamente, de acuerdo a los expertos consultados, lo que podría terminar de extender aún más el trámite ante iniciado ante las autoridades.

Otros inconvenientes en el registro de la solicitud

A fines de abril, Milton Navarro denunció que fue afiliado sin su consentimiento, al igual que su esposa e hija, en el partido Perú Libre. En conversación con este medio, contó que, al intentar iniciar el trámite para anular su afiliación, se topó con un proceso engorroso y poco claro.

"Estoy por comenzar el trámite. Al comienzo, cuando quise hacerlo [a fines de abril] encontré que era demasiado engorroso, es más, encontré que no era muy visible el hecho de desafiliarse", indicó.

Otros ciudadanos también han enfrentado dificultades para anular una afiliación política no autorizada. En algunos casos, la complejidad del proceso los ha llevado a buscar asesoría legal. Así lo advierte, Silvia Guevara, especialista en derecho electoral y abogada asociada a AKLLA Perú.

"Hubo casos en los que, por ejemplo, han presentado la solicitud y no han llenado adecuadamente la ficha de manera virtual, en donde no han consignado que se trata efectivamente de este procedimiento de retiro por afiliación indebida de una organización política y se les ha dado un plazo para que puedan subsanar, y a veces este plazo no ha sido visualizado a tiempo dentro de lo que viene a ser el correo del ciudadano. Y otros, al momento de ir a presentarlo, han ido por la primera vía de renuncia cuando no era lo que ellos querían", comenta.

¿Qué se debe hacer ante una afiliación indebida?

Guevara explicó que existen dos formas para desvincularse de una organización política. Una de ellas es la renuncia voluntaria cuando una persona no desea continuar siendo parte de un partido político o movimiento regional; y la segunda es el retiro por afiliación indebida.

En el segundo escenario, el ciudadano debe presentar una solicitud -de manera virtual o presencial- ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE, acompañada de una declaración jurada denominada por afiliación indebida (Anexo 10). El trámite inicialmente tenía un costo de S/46.20 y de S/802.50 en caso de apelación, pero ahora se realiza de manera gratuita.

"El DNROP tiene 15 días hábiles como máximo para poder pronunciarse. Dentro de este plazo, dentro de los primeros tres días de la atención, va a darle como este plazo máximo para que las organizaciones políticas remitan la ficha de afiliación y se pronuncien con relación a lo que presenta o solicita el ciudadano", señaló.

En caso de que no exista un pronunciamiento del JNE, el reglamento señala la aplicación del silencio administrativo negativo, es decir, que el pedido del ciudadano se considera no aceptado, por lo que el ciudadano puede solicitar una reconsideración de su caso ante el DNROP o presentar una apelación ante el Pleno del JNE, explica Guevara.

"En todo este procedimiento, se ha determinado por criterios que ha establecido el Jurado a inicios de este año, mediante la resolución N°01795-JNE, que el ciudadano puede presentar un medio aprobatorio para que sea valorado desde la primera instancia. Puede ser una prueba grafotécnica o puede ser una firma legalizada ante notario público. Entonces, esto tendrá que evaluar el ciudadano en qué momento lo presenta, porque esto sí es el gasto en el que va a tener que incurrir, debido a que las tasas, tanto la de primera instancia, así como la de la tasa de apelación, se han eliminado", refiere.

¿Urge la reformar la ley electoral?

La normativa electoral debe ser mejorada para garantizar una participación real y activa en las organizaciones políticas en el Perú, opina Martín D'Azevedo, experto en materia electoral.

"Sí, siempre hay vacíos en la legislación peruana en determinados temas y aquí lo había porque la propia clase política, dirigente y política que ha hecho estas normas lo ha preferido así. Lo que los partidos políticos han debido hacer es esperar en sus locales a que venga alguien con la voluntad de afiliarse y, en efecto, ponga su huella y su firma. Eso no ha ocurrido, en la práctica eso se da y esos vacíos se dan porque luego no estaban sancionados por esta posibilidad", precisa.

Para la realización de este informe, se solicitó la versión del JNE, pero no respondieron. Los ciudadanos afiliados sin su consentimiento solicitan desvincularse de las organizaciones políticas sin costos ni trámite engorrosos. Se necesita un proceso más ágil y accesible.