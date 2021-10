Jorge Marticorena, congresista de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina | Video: RPP Noticias

El congresista Jorge Marticorena, de la bancada de Perú Libre, negó que el gobierno busque estatizar el gas de Camisea, pese al reciente pedido del presidente Pedro Castillo para que el Congreso trabaje una ley para la "estatización" de este recurso. En ese sentido, el parlamentario consideró que esta declaración no condicionaría el voto de confianza solicitado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

"El mensaje de estatizar siempre se ha señalado que eso no va por (…) y eso lo ha explicado la premier, ese es el plan que se ha expuesto. Nacionalizar la materia prima es otra cosa diferente, pero estatizar está bien claro: no hay ninguna voluntad de estatizar ningún tipo de empresa transnacional, sino simplemente es una forma -me imagino- de poder entrar a una mesa de diálogo para poder negociar con respecto al manejo", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el representante de Ica precisó que el presidente Pedro Castillo hace mención a la materia prima. Pese a esto, el parlamentario oficialista pidió no profundizar en el contenido de las recientes declaraciones del jefe de Estado sobre el gas de Camisea y en lugar de esto reflexionar sobre el precio del gas en el país.

"Imagino que frente a la población que exige por una situación que les está afectando, y eso parte por los grandes beneficios que han tenido las empresas transnacionales, entonces me imagino que lo que el presidente ha querido dar a entender que 'si ustedes no ceden o no se ponen en un plan de poder conversar y buscar un beneficio a la población' (…)", indicó.

Presidente @PedroCastilloTe en Jaén: Este Gobierno, a través de su gabinete, se ratifica en recuperar el gas de Camisea, impulsar la Segunda Reforma Agraria y un verdadero presupuesto a las autoridades para el desarrollo de sus comunidades. pic.twitter.com/wksWm17Rm0 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 25, 2021





La "recuperación" del gas de Camisea

Recientemente, el presidente Pedro Castillo destacó que la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ratificó ante el Congreso las principales líneas y acciones de su Gobierno que permitirán impulsar la marcha del país y atender las grandes necesidades de los peruanos.



"Hoy (lunes) ha ido a ratificarse este Gobierno, a través de su Gabinete, en la recuperación del gas de Camisea para los peruanos, en impulsar la segunda reforma agraria, en arrancar un verdadero presupuesto para darle a los alcaldes y para que dejen de estar sufriendo estas familias por agua, desagüe, medicinas, para luchar contra la delincuencia", aseveró.



El jefe de Estado recordó también que, el último fin de semana, suscribió una resolución suprema para la masificación del gas natural a favor de diversas regiones del sur del país. Castillo adelantó que el próximo Consejo de Ministros se realizará en el Cusco, región donde se origina el gas de Camisea. “Debemos salir del encierro y demostrar que se puede trabajar con el pueblo", afirmó.

Asimismo, anunció que este martes se reunirá con los ministros del Interior, Luis Barranzuela; de Justicia, Aníbal Torres; y Defensa, Walter Ayala, para encaminar la lucha contra la delincuencia. El mandatario comprometió en este esfuerzo la participación de las rondas campesinas, las organizaciones de base y las juntas vecinales, en conjunto con la Policía Nacional del Perú.

