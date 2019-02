El parlamentario señaló que su hermana deberá dar explicaciones sobre los aportes a la campaña. | Fuente: Congreso de la Republica

El congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) Gilbert Violeta, señaló que su partido defenderá tanto a Martín Vizcarra como en su momento lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski. a pesar de las dicrepancias y pugnas internas que ha tenido el partido.

"Si pasara algo con el presidente Vizcarra, saldremos a defenderlo", precisó Violeta en entrevista con El Comercio. "Lo que no puede pasar es que la discrepancia sea criminalizada, vetada", agregó.

Además, reafirmo que el presidente de la República, durante la campaña de 2016, no tuvo ningún contacto con el dinero ni financiamiento de esta. "Es cierto que la función de Martín Vizcarra, como jefe de campaña, no era la de ver dinero y financiamiento. Que él podría como vicepresidente haber apoyado con algunas gestiones, con algunos contactos, a lo mejor. Pero eso lo sabrá él y lo sabrá Kuczynski", comentó.

Gilbert Violeta explicó que dentro del partido las aguas “van tomando su nivel”, pero reconoce que se había creado un “pánico” debido a que “los invitados que tuvieron el manejo de la campaña del 2016 negaron, en un primer momento, los cargos y responsabilidades que tenían, pero ahora ya lo reconocen”.

Hermana comprometida

Giovanna Violeta López, hermana del congresista, es investigada por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. En la investigación también está incluido Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza, expersonero legal de la agrupación política. La Policía Nacional citó en calidad de testigo a Jorge Luis Villacorta Carranza, secretario general de Peruanos por el Kambio. La invitación a declarar es para el día 4 de marzo.

Según El Comercio, testimonios de personas que fueron parte de la campaña presidencial de PPK aseguraron haber depositado dinero a la cuenta de partido, todo por orden de Violeta López.

Sobre ello, negó que su hermana se encuentre en calidad de investigada y que todos los aportes están registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). "Todas están informadas a la ONPE y no me voy a sentar a conversar eso con mi hermana, porque ella no respondía a mí durante la campaña, sino a Alfonso Grados", señaló.