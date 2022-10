Glady Echaíz consideró que el presidente Pedro Castillo es quien desestabiliza las instituciones | Fuente: Congreso

Gladys Echaíz, congresista de Renovación Popular, consideró "previsible" la decisión del TC de no interpretar el artículo 117 de la Constitución como se lo solicitó el Parlamento. En ese sentido, indicó que el requerimiento de una pronunciación acerca de los límites y alcances del mencionado apartado de la Carta Magna se debió pedir a instituciones internacionales.

"El TC es un órgano de decisión, no de consulta. Creo que si se quería hacerse una consulta debió hacerse a los órganos internacionales que sí estan facultados para ello. El que da la ley la interpreta, es el Congreso y bien podemos hacerlo, pero el Parlamento no ha dicho que no podemos hacerlo, creo que esto ha sido en medio de las circunstancias, problablemente alguien sugirió algún consejo de un asesor que se haga una consulta y bueno era previsible que el Tribunal iba a declarar eso, debió esperarse un poco más", señaló la parlamentaria en declaraciones a la prensa.

El pleno del Tribunal Constitucional declaró ayer improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, ello en relación a la denuncia constitucional presentado por el Ministerio Público contra el mandatario. El TC argumentó que no tienen "competencias consultivas".

Por otro lado, Gladys Echaíz responsabilizó al Poder Ejecutivo de desestabilizar a las instituciones del Estado con hostigamientos para que se enfrenten entre si.

"Que hayan situaciones en debate, sometidas a decisiones en diversas instituciones, unas en el Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, eso no significa que nosotros como Estado estemos en situación de incapacidad de resolver un problema que este afectando la estabilidad democrática del país. El problema es del Ejecutivo que todo el tiempo, desde que se instaló el presidente, lo único que hace es hostigar a las instituciones, tratar de confrontar. El que desestabiliza es el presidente", sostuvo la parlamentaria.

La izquierda podría sumarse a la moción de vacancia

El congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, dijo confiar este martes en que legisladores de la izquierda, incluso de Perú Libre, se sumen a la nueva moción de vacancia presidencial anunciada contra Pedro Castillo.

“Yo creo, por algunas conversaciones, por algunos gestos, por cómo veo a algunos congresistas, que se ve a poder alcanzar que se plieguen algunos sectores de la izquierda”, manifestó en "Ampliación de Noticias".

En ese sentido, el fujimorista estimó que Pedro Castillo no cuenta con un plan ideológico ni político, “sino tiene un plan para levantarse todo lo que pueda rápidamente”.