Patricia Chirinos no descarta postular al Senado o a la Cámara de Diputados en las elecciones del 2026

Lima Patricia Chirinos no descarta postular al Senado o Cámara de Diputados en las elecciones del 2026

La congresista de Avanza País Patricia Chirinos no descartó la posibilidad de ser candidata a la Cámara de Diputados o al Senado en las próximas Elecciones Generales del 2026.

“Estoy entre diputación y Senado, pero también escucho a mis hijos que me dicen mamá basta, ya tiene 20 años en esto, ¿qué más ya? Lo estoy dudando…”, declaró en el programa ‘Prueba de Fuego’.

Chirinos Venegas también fue consultada si es que formaría parte de la alianza que propone Fuerza Popular de cara a los próximos comicios. Al respecto, respondió que siempre se habla de esa clase de uniones, pero “a la hora de la hora no se da nada”.

“No creo que vaya a haber esa alianza, una cosa son las palabras bonitas que vienen a contar en la televisión y otra cosa es que eso sea realmente efectivo”, complementó.

Chirinos abandonará Avanza País a quincenas de diciembre

La legisladora también señaló que, si bien renunció al partido Avanza País, aún sigue en la bancada del tren por sus labores en las comisiones que se le asignaron al inicio de la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2024-2025.

“Conversé con mis colegas y les dije la fecha en la que me voy a ir, porque necesito hacer el trabajo de comisiones. Soy de la Comisión de Presupuesto y, por lo menos, hasta que termine la Legislatura no puedo dejar las cosas abandonadas y también los compromisos que tengo con la población”, indicó.

Así, Chirinos anunció que en la quincena de diciembre se separará definitivamente de la bancada de Avanza País.

Asimismo, informó que evalúa la propuesta de cuatro bancadas parlamentarias. Consultada si es que se sumaría al bloque de la izquierda, respondió enfáticamente con un “jamás, ¡no!”.

“Tengo cuatro propuestas y estoy analizando, me han ofrecido para ir como invitada”, acotó.

En otro momento, Patricia Chirinos comentó que ha conversado con alrededor de 20 congresistas para presentar una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

“Espero que no llegue [al 2026], ni siquiera es tanto que quiera hacer una vacancia, yo creo que la señora debería renunciar por un poco de vergüenza. Todo el Perú sabe que es incapaz, no hay un solo peruano que la apoye, tiene 3 % de aprobación, hoy el 97 % de empresarios que han estado en CADE no la aprueban. No la quiere nadie”, finiquitó.