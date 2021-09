La Comisión de Ética del Congreso admitió este lunes la denuncia de oficio contra el premier Guido Bellido, tras ser acusado por la parlamentaria Patricia Chirinos por una presunta agresión verbal.

Con el respaldo de nueve legisladores se aprobó que el grupo de trabajo investigue los hechos señalados por Chirinos Venegas. En tanto, cuatro congresistas votaron en contra.

Previo a la votación, la presidenta de la comisión, Karol Paredes (Acción Popular), indicó que se había recogido la solicitud de la Comisión de la Mujer de iniciar una denuncia de oficio.

El parlamentario Waldemar Cerrón (Perú Libre) tomó la palabra y consideró "pertienente" continuar con las indagaciones iniciadas por dicha comisión, pero que también se debía "ver la otra parte, cuál fue el sentido, el contenido y el contexto para determinar la responsabilidad necesaria".

En cambio, Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular) se pronunció en contra de la propuesta de Cerrón Rojas y señaló que "ningún hombre puede insultar una mujer".

Así fue la votación

A favor votaron los parlamentarios Karol Paredes Fonseca y Hitler Saavedra Casternoque (Acción Popular), María Agüero Gutiérrez (Perú Libre), Mery Infantes Castañeda y Jorge Morante Figari (Fuerza Popular), Javier Padilla Romero y Diego Bazán Calderón (Renovación Popular), Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú), Carlos Anderson Ramírez (Podemos Perú).

En contra estuvieron los legisladores de Perú Libre Flavio Cruz Mamani, Waldemar Cerrón Rojas, Elías Varas Meléndez y Kelly Portalatino Ávalos.

La denuncia de Patricia Chirinos

El pasado 31 de agosto, Patricia Chirinos reveló en Ampliación de Noticias de RPP que Guido Bellido usó expresiones agraviantes en su contra, cuando solicitaba como un favor que le permitieran ocupar la oficina parlamentaria donde trabajó su padre, Enrique Chirinos Soto.

"Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda, y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", denunció la congresista de Avanza País.

Esta revelación generó indignación entre congresistas de varias bancadas, así como en diversas figuras públicas, que exigieron que se investigue a Bellido y una rectificación de su parte.

El presidente del Consejo de Ministros niega haber usado esas expresiones y afirma que la denuncia de Patricia Chirinos es parte de una "estrategia" para sacarlo del cargo y desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo.