Norma Yarrow: Avanza país apoyará censura contra el ministro del Interior por caso Harvey Colchado | Fuente: RPP

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, aseguró este miércoles que su bancada parlamentaria apoyará una censura contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Willy Huerta.

Esto tras la polémica generada el lunes pasado luego que el coronel PNP Harvey Colchado fue retirado como jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección de Contrainteligencia de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Viceministerio de Orden Interno del Mininter, pero fue repuesto horas después.

"El ministro Huerta no puede en su calidad de ministro echarle la culpa a otra persona, a quien ha destituido, y decir que no tenía conocimiento. Si no tiene conocimiento no está preparado para el cargo, por lo menos desde la bancada de Avanza País estamos evaluando la censura a este ministro", indicó Norma Yarrow a la prensa.

Hace unos días, se reveló que el Memorando 23-2022-Digimin-2 disponía el relevo del coronel PNP Harvey Colchado de la jefatura de la DivBus de la Digimin. Sin embargo, horas después el Mininter aclaro que el citado oficial seguiría en el cargo., Asimismo, expresó su respaldo al coordinador general del equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Al respecto, el ministro Willy Huerta informó que solicitó un informe al viceministro de Orden Interno con la finalidad de conocer todo lo concerniente al caso del coronel Harvey Colchado, tras la difusión del memorando. "Mi despacho no tenía conocimiento de esta situación", afirmó.

Vacancia presidencial

Norma Yarrow señaló que apoya una eventual vacancia presidencial contra Pedro Castillo debido a las seis investigaciones fiscales en contra del mandatario. Además, consideró que se debe abrir una nueva investigación al Jefe de Estado por no entregar los más de S/ 4 mil millones prometidos para niños con cáncer.

"Es que la causal de vacancia se cae ya de madura, por mucho menos se ha vacado a otro presidente. Creo que los procesos que ya tiene, tiene seis investigaciones Pedro Castillo, y voy a seguir con la séptima referente a la trafa que ha hecho el presidente entregando cheques en blanco, y que no me diga que son cartelitos, ofreciendo algo que no tiene presupuesto", dijo.

Además, Norma Yarrow aclaró que no se aferra a su cargo, pero indicó que no está de acuerdo con un adelanto de elecciones porque para ella hacen falta más reformas constitucionales.

El martes, congresistas de diferentes bancadas se manifestaron en contra de un posible adelanto de elecciones al debatir un proyecto de ley sobre la materia en la Comisión de Constitución.

