Héctor Acuña pide que líderes políticos se involucren más en la vida partidaria tras convocatoria del Ejecutivo

El congresista Héctor Acuña consideró correcto que los líderes de los principales partidos políticos del país inicien una ronda de diálogos con la presidenta Dina Boluarte, pues así podrán atender las necesidades de la población respecto a temas como el adelanto de elecciones.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el legislador dijo que le parecía interesante la convocatoria realizada por el Gobierno para que los líderes de partidos políticos se reúnan con la mandataria desde este miércoles 15 de febrero en la sede del Ejecutivo.

Según explicó, es importante que los líderes de las organizaciones políticas se comprometan más con el trabajo que realizan sus bancadas en el Parlamento, por lo que indicó que estas reuniones servirán para articular proyectos en beneficio del país.

“Qué mejor que convoquen directamente (…) hay algunos proyectos de ley que estamos involucrando y estamos tratando que los líderes participen activamente en el Congreso. Que no dirijan directamente desde la playa o de su cama como muchos lo hacen. Qué mejor que los líderes estén frente a la ciudadanía, que hagan vida partidaria, pero activamente, porque de lo contrario están escondidos y pretenden dirigir los destinos del país y eso no es correcto”, dijo.

Sobre adelanto de elecciones y reformas

En cuanto al tema del adelanto de elecciones, Acuña sostuvo que ese era uno de los puntos para la ampliación de la legislatura, por lo que consideró que debía ser tratado nuevamente en el próximo pleno que se dará antes del fin de semana.

Precisó que es necesario que el Parlamento llegue a un consenso en esta materia y que los legisladores sean coherentes en sus propuestas de cara al adelanto de los comicios. En esa línea, dijo estar a favor de que antes de los comicios el Parlamento logre avanzar en reformas políticas.

“Los acuerdos se dan porque tenemos congruencias, en este caso, cuando pedimos que nos vayamos mañana es algo imposible y hay que ser coherente, pedimos asamblea, también es como decir no quiero”, sostuvo.

“Pero si nosotros como inicialmente planteamos nos vamos, vamos legislando en algunas reformas, porque es necesario dejar por lo menos ordenado algo, que lo hemos podido hacer. Yo realmente no me siento bien, porque lo hemos podido hacer en estos dos años. Hemos tenido todas las oportunidades, pero no nos hemos comportado en el congreso como”, añadió.