El incidente se produjo durante la presentación en la comisión del jefe de la Autoridad Nacional del Agua. | Fuente: Facebook

El parlamentario Héctor Valer Pinto (Somos Perú-Partido Morado) protagonizó un lamentable incidente al pedirle a uno de sus colegas que se ponga una falda por defender a una mujer, durante una sesión de la Comisión Agraria del Congreso.

Lo que ocurrió fue que el jefe de la Autoridad del Agua estaba realizando una presentación ante el grupo de trabajo, pero era interrumpido constantemente por Valer Pinto. Esto mereció un llamado de atención por parte de la presidenta de la comisión, Vivian Olivos, quien le pidió que espere a que el invitado termine su intervención para hacer las preguntas correspondientes.

Al parecer, ello no cayó bien al legislador, quien le respondió lo siguiente: "Nadie tiene la computadora que usted tiene, entonces permítanos a nosotros también interrumpir. Es verdad que usted dirige la comisión, pero usted no es la dueña de la comisión, presidenta".

En defensa de la titular de la comisión salió Héctor José Ventura (Fuerza Popular), quien expresó que "debemos llamar la atención al congresista que está haciendo uso de la palabra, porque merecemos respeto en esta mesa, mejor aún si se trata de una dama que está conduciendo la comisión con toda la voluntad posible".

"Es conveniente que se ponga una falda"

Ello incomodó a Héctor Valer, que dijo: "Todos merecemos respeto, el caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda entonces".

Otro parlamentario presente también rechazó la actitud de Héctor Valer, a lo que este pidió "que se identifique entonces la persona que está gritando".

Ante ello, la congresista Vivian Olivos tomó la palabra para exigir respeto. "Tenemos un invitado que está exponiendo, y aquí todos estamos viendo, yo también estoy detrás de una computadora y no me creo dueña de nada. Es más, desde un principio he dado el respeto a todos ustedes, a todos por igual, y creo que también es una falta de respeto que al congresista le diga que se ponga una falda", manifestó.