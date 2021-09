El parlamentario fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu dijo esperar que ya no se repitan estas situaciones. | Fuente: RPP

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) ha solicitado a la Comisión de Ética revisar de oficio la situación del parlamentario Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado), quien tuvo expresiones sexistas contra dos de sus colegas en la Comisión Agraria.

"Ante las condenables y sexistas declaraciones del congresista Valer, el día de ayer mi bancada Fuerza Popular emitió un comunicado condenando tales expresiones y exhortando a la Comisión de Ética que inicie de oficio las acciones que corresponden conforme al Código de Ética Parlamentaria", expresó Lizarzaburu a RPP.

El legislador fujimorista señaló que "ese tipo de actitudes y de frases son cosas que el Congreso debe erradicar", por lo que instó a los miembros del grupo de trabajo a abrir una investigación por este caso.

"Esperamos que estas situaciones no se repitan y que esta comisión deje de lado los colores políticos y pongamos en alto el listón de cómo debe ser la conducta de un parlamentario", añadió.

Esta situación se definirá el próximo viernes. Ese día la Comisión de Ética sesionará nuevamente y se espera que también vea el caso de Patricia Chirinos y su denuncia por agresión verbal contra el premier Guido Bellido.

Las declaraciones de Héctor Valer en la comisión

El último miércoles, Héctor Valer protagonizó un lamentable incidente al pedirle al legislador José Ventura que se ponga una falda por defender a la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso.

Lo que ocurrió fue que el jefe de la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando una presentación ante el grupo de trabajo, pero era interrumpido constantemente por Valer Pinto. Esto mereció un llamado de atención por parte de la presidenta de la comisión, Vivian Olivos, quien le pidió que espere a que el invitado termine su intervención para hacer las preguntas correspondientes.

Al parecer, ello no cayó bien al legislador, quien le respondió lo siguiente: "Nadie tiene la computadora que usted tiene, entonces permítanos a nosotros también interrumpir. Es verdad que usted dirige la comisión, pero usted no es la dueña de la comisión, presidenta".



En defensa de la titular de la comisión salió Héctor José Ventura, quien expresó que "debemos llamar la atención al congresista que está haciendo uso de la palabra, porque merecemos respeto en esta mesa, mejor aún si se trata de una dama que está conduciendo la comisión con toda la voluntad posible".

Ello incomodó a Héctor Valer, que dijo: "Todos merecemos respeto, el caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda entonces".

Otro parlamentario presente también rechazó la actitud de Héctor Valer, a lo que este pidió "que se identifique entonces la persona que está gritando".

Ante ello, la congresista Vivian Olivos tomó la palabra para exigir respeto. "Tenemos un invitado que está exponiendo, y aquí todos estamos viendo, yo también estoy detrás de una computadora y no me creo dueña de nada. Es más, desde un principio he dado el respeto a todos ustedes, a todos por igual, y creo que también es una falta de respeto que al congresista le diga que se ponga una falda", manifestó.