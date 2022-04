Presidente de Comisión de Fiscalización: "Los errores graves han sido del Ejecutivo, no son responsabilidad del Congreso"

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso | Fuente: RPP

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, cuestionó este lunes el desempeño del mandatario Pedro Castillo y aseguró que el Ejecutivo cada día bombardea la democracia en el país. Esto luego de que su grupo de trabajo reiteró por tercera vez la invitación al Jefe de Estado para esclarecer presuntos actos de corrupción que "manchan la gestión del Gobierno".

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Héctor Ventura (Fuerza Popular) indicó que los "errores graves" han sido por parte del Ejecutivo y que la crisis política no es responsabilidad del Congreso de la República. Además, citó por ejemplo la idea de forzar una Asamblea Constituyente.

"Aquí los errores graves han sido por parte del Ejecutivo: ministros cuestionados, directores que cambian a cada instante, actos de corrupción que están ligados a la familia del presidente y a altos funcionarios del Gobierno. Eso no es responsabilidad del Congreso de la República. Durante estos largos siete meses, lo que le hemos pedido al presidente desde el Congreso de la República, es que designen personas idóneas para que nosotros ver políticas de Estado. Pero, ¿cómo vamos a ver políticas de Estado si lo que hacen cada día es bombardear la democracia en el Perú? No nos están dando seguridad jurídica, ni seguridad política", dijo.

En relación con una interpelación al premier Aníbal Torres o eventual vacancia contra el jefe del Estado, Héctor Ventura lamentó que otras bancadas parlamentarias no han sido coherentes y lanzan mensajes populistas.

"Esta crisis viene justamente con estos mensajes innecesarios que perturban la política nacional", afirmó el legislador. "En Fuerza Popular asumimos la responsabilidad como institución, como bancada hemos sido constantes y coherentes de poder reflejar el beneficio para todo el país, pero otras bancadas y otros congresistas de manera errónea, sin tener los votos suficientes, han pretendido utilizar la figura de la vacancia", manifestó.

Presencia del mandatario Castillo es "insostenible"

Héctor Ventura consideró que la presencia de Pedro Castillo en la Presidencia de la República es "insostenible", por lo que se buscarán apelar al mecanismo constitucional de la vacancia o en su defecto el mandatario debería renunciar.

"En oportunidades anteriores que hemos llamado al presidente no ha sido necesariamente para que llegue al Congreso y nosotros lo vaquemos, sino para que el presidente pueda esclarecer estos actos que se vienen tomando conocimiento en estos meses; pero, todo lo contrario, no hizo absolutamente nada. Ha ido, ha estado cinco minutos y se retiró. En la segunda oportunidad ha estado con su abogado y el abogado hizo una defensa, pero ha dejado un sinsabor: cero declaraciones al Congreso y la población preocupada porque quien debe esclarecer no dice nada", añadió.

