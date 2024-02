Héctor Ventura tras denuncia constitucional: "No tengo ninguna inquina personal contra Martín Vizcarra"

Congreso Héctor Ventura

El parlamentario Héctor Ventura, negó este martes alguna venganza o alguna aversión personal contra Martín Vizcarra o de parte de Fuerza Popular y del Congreso de la República. Esto luego de presentar una denuncia constitucional contra el expresidente por tráfico de influencias y colusión agravada debido al caso “Los intocables de la corrupción”.



En entrevista con Ampliación de Noticias, explicó las razones para presentar la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la presunta comisión de presuntos actos ilícitos en Provías Descentralizado. Además, aclaró que se busca que el exmandatario deje de gozar del antejuicio político para ser incluido en investigaciones de Fiscalía.



Pueden ver en mí a un congresista transparente y objetivo. No tengo ningún afán ni alguna inquina personal contra el señor Vizcarra, no lo conozco, sé que era nuestro presidente de la República, pero aquí lo que queremos es darle confianza a la ciudadanía y hacer que vean que el Congreso está cumpliendo con sus funciones porque si no nosotros no actuamos seríamos cómplices de la corrupción", dijo.

Tras conocer que la Fiscalía solicitó a la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), la remisión de un informe del caso Los Intocables de la Corrupción; Héctor Ventura consideró que podría retirar la denuncia contra Martín Vizcarra si el Ministerio Público interpone una denuncia similar contra el exmandatario.

"Podemos allanarnos a la intervención o la denuncia que podría interponer el Fiscal de la Nación, no tenemos ningún problema, personalmente no tendría ningún problema, porque está pendiente la notificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para fundamentar y sustentar la denuncia interpuesta el día de ayer", expresó.

Caso 'Vacunagate'

Sin embargo, Héctor Ventura aprovechó para reclamar al Ministerio Público la situación de la investigación preliminar por el caso 'Vacunagate', cuyo informe final fue remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y para la cual se levantó el antejuicio política al expresidente Martín Vizcarra.

"Le hemos dado todo expedito el camino para que el Ministerio Público inicie investigaciones, entonces hoy nuevamente exhorto al Fiscal de la Nación par que informe y nos diga cuál es el estado de esa información, emitida por la Comisión de Fiscalización, respecto al caso COVID-19", precisó.

Héctor Ventura afirma en su denuncia constitucional contra Martín Vizcarra que se recoge la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, en la que el exmandatario está a la cabeza de la presunta organización criminal "Los Intocables de la Corrupción", que se habría enquistado en Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la finalidad de direccionar procesos de licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para beneficiarse económicamente.

