Zamir Villaverde, acusado por presunto delito de tráfico de influencias en caso Puente Tarata, denuncia que Vladimir Meza coordinó con presidente del JNE para "manipular conteo de actas"

El empresario se encuentra con prisión preventiva por el caso Puente Tarata III | Fuente: RPP

Zamir Villaverde, empresario que cumple una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, señaló, sin presentar pruebas, que fue Vladimir Meza quien coordinó con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, para garantizar la manipulación en el conteo de las actas que al final favocería al actual presidente Pedro Castillo.

“A la hora de competir con la señora Keiko Fujimori, el señor Vladimir Meza directamente coordina con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones a efecto de garantizarle la manipulación de la voluntad popular en el conteo de las actas”, detalló Villaverde en una nueva declaración ante la comisión de Fiscalización.

Zamir Villaverde señaló además que realizó visitas a Palacio de Gobierno con Vladimir Meza y Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo. Además, en esas citas el propio Bruno Pacheco los recibía en su oficina.

“En la segunda visita era para que Bruno Pacheco le diga al señor Vladimir Meza cuáles van a ser las condiciones o qué es lo que le va a pedir al presidente de la República por el trabajo que él ha hecho en cuanto a las elecciones electorales. Vladimir Meza presenta a Karelim López como el producto de su trabajo para poder pagar los más de 3 millones de dólares que se comprometió por manejar las elecciones con su amigo del Jurado Nacional”, puntualizó ante los congresistas.

El empresario rafirmó tener “pruebas” y “diversos testigos” que van a dar fe de todo lo que declare ante el Parlamento y el Ministerio Público. Esta declaración la dio a la comisión de Fiscalización a traves de una videoconferencia.

Coimas en Palacio



Por otro lado, Villaverde indicó que los 20 mil dólares que encontraron en el baño a Bruno Pacheco son producto del cobro de cupos que hacían Karelim López con el presidente de la República para los ascensos en la PNP.

Villaverde además solicitó a la comisión de Fiscalización que les brinden garantías para su vida pues teme alguna represalia por parte del gobierno ante las revelaciones que está realizando.

Por otro lado, aseguró que Bruno Pacheco lo llamó para pedirle ayuda porque se había enterado que el presidente Castillo lo había mandado a matar por todo lo que sabe de las elecciones, ascensos y más casos.

"El 21 de marzo del 2022 Bruno Pacheco me llama y me dice: Zamir, estoy preocupado, necesito seguridad. El presidente me quiere mandar a matar. Me quieren silenciar", expresó.



Villaverde recalcó que tiene todas las pruebas para sustentar sus revelaciones, enfatizando que lo hace con la finalidad de que el Perú "conozca toda la verdad".

Tras estas declaraciones, el empresario, quien participó en la sesión congresal vía transmisión virtual, dijo nuevamente que se va a acoger a su derecho a guardar silencio porque de ahora en adelante el proceso lo seguirá su abogado.

Vladimir Meza: "No he planificado, no he organizado ningún fraude electoral"

El exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, negó el pasado domingo haber organizado un fraude electoral con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en beneficio del presidente Pedro Castillo, como aseguró el empresario Zamir Villaverde.

La exautoridad ancashina indicó que la versión de Zamir Villaverde es una "estrategia montada en función a mentiras" y responde a una "burda estrategia" para poder negociar con la Fiscalía y conseguir mejoras penitenciarias.

Emiten orden de captura internacional para Bruno Pacheco

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Vicente Tiburcio, anunció en la mañana de este martes que se ha emitido la alerta internacional para la búsqueda y captura del exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Fray Vázquez, quien es sobrino del presidente Pedro Castillo.

"Hay una disposición desde el ordenamiento judicial de su ubicación y captura. Ya a nivel internacional se ha sacado la alerta roja de estas personas que están siendo buscadas", sostuvo.

Bruno Pacheco sigue prófugo de la justicia desde que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva por 36 meses para él. El exfuncionario solo ha declarado en el Congreso, pero sin revelar su paradero.