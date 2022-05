Zamir Villaverde, acusado por presunto delito de tráfico de influencias en caso Puente Tarata: "Los US$ 20 000 en el despacho de Bruno Pacheco eran del cobro de cupos para ascensos en la Policía"

Zamir Villaverde dio sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso | Fuente: Congreso de la República

El investigado empresario Zamir Villaverde, en declaraciones brindadas hoy en la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló, sin mostrar pruebas, que los 20 000 dólares encontrados por la Fiscalía, en noviembre pasado, en el despacho del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, eran producto del "cobro de cupos" a coroneles de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ser ascendidos al grado de general. Además indicó que este cobro ilegal lo hacía Karelim López y el presidente de la República, Pedro Castillo.

"Bruno Pacheco me pidió un favor a mí, que yo diga que le presté esos 20 000 dólares, porque yo como empresario podía justificar la salida de ese dinero. Pero luego de los escándalos le dije que no. Y le pregunté, pero cuál es la razón de esos 20 000 dólares. Y él me dijo que esos 20 000 dólares eran producto del cobro de cupos que hacía Karelim López con el presidente de la República para los ascensos que tenía que haber en la Policía Nacional", sostuvo.

Según Villaverde, quien cumple una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, estos cupos eran cobrados con el razonamiento de que los generales involucrados, "en dos meses", podían "recuperar" su dinero.

"20 000 dólares le cobraban a cada [...] coronel para ser pasado al grado de general, porque, según su versión, un coronel que llega a ser general, en dos meses, recupera esta plata a la hora de ocupar una región o una entidad administrativa" afirmó.

Teoría del fraude electoral

Asimismo, el investigado insistió, hasta ahora sin pruebas, con la teoría del fraude electoral al afirmar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, coordinaba el presunto fraude "directamente" con el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza.

"[Coordinaba] directamente ya que cuando [yo] estaba con Bruno Pacheco, Silvia Barrera y Vladimir Meza, durante toda la campaña, yo mismo veía cómo les mandaba whatsapp [...] y cómo Bruno Pacheco hablaba con el candidato Pedro Castillo. Y todo el tiempo, con el nerviosismo de que, porque demora tanto, qué está pasando, al extremo de ir a visitar al mismo presidente del JNE el mismo Bruno Pacheco y la misma Silvia Barrera", afirmó.

Luego de realizar estas declaraciones, el imputado Zamir Villaverde se acogió a su derecho al silencio y se negó a responder preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sin embargo, afirmó que "tenía pruebas y testigos" para corroborar todas sus afirmaciones.